Uno de los requisitos del CFDI 4.0 es el nombre, código postal y régimen fiscal tanto del emisor como del receptor El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0 es la versión más reciente del estándar de facturación electrónica en México, establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El CFDI versión 4.0 introduce diversas mejoras y cambios en relación con la versión anterior (3.3), con el objetivo de aumentar la precisión y la claridad de la información fiscal. De acuerdo con Fiscalia, uno de los requisitos del CFDI 4.0 es el nombre, código postal y régimen fiscal tanto del emisor como del receptor. La consultora indica que para el caso del emisor estos datos no representan mayor problema, porque son los de la propia persona quien los expide. El problema se genera con los datos del receptor, que es la persona a favor de quien se expide la factura o recibo, y que deben ser validados contra los registrados en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Fiscalia explicó que como una práctica para asegurarse de los datos correctos del receptor, se ha popularizado el solicitar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) de la persona, que es el documento en donde constan los datos tal como están registrados en el RFC, de forma que no pueda haber lugar a dudas de que esos son los datos correctos. Pero señaló que esto ha generado burocracia e ineficiencias en los procesos de negocio ante la solicitud de estos documentos para corroborar que los datos sean correctos.

No es obligatorio contar con la CSF

En este contexto surgen las siguiente dudas:

¿Realmente es necesario este documento?

¿Es acaso la única fuente confiable de información?

Fiscalia afirmó que la respuesta a ambas preguntas es: No. Esto se debe a que no es obligatorio contar con la CSF. El objetivo no es obtener la constancia, sino contar con la información correcta del RFC, y esto puede ser logrado por otras vías. Por ejemplo, si el trabajador o cliente conoce sus datos, y solamente desea validarlos, pueden utilizar el servicio para validar RFC, nombre y código postal para CFDI 4.0, disponible en: Valida en línea RFC´s uno a uno o de manera masiva hasta 5 mil registros - Trámites del RFC - Portal de trámites y servicios - SAT. Se sugiere que las empresas adopten estos procesos alternos de validación para agilizar los procesos de negocio, cada vez más entrampados y llenos de requisitos formales que provocan retrasos e ineficiencias.