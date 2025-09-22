Conoce cómo presentar una queja, en qué consiste el Proceso Aclaratorio y los pasos para que se apliquen a tu crédito o subcuenta

Conoce cómo presentar una queja, en qué consiste el Proceso Aclaratorio y los pasos para que se apliquen a tu crédito o subcuenta

Cuando un patrón no entera las aportaciones de vivienda, el Infonavit pide a la persona trabajadora presentar una queja o denuncia por cualquier canal de atención para dar seguimiento. Además, puede activarse un Proceso Aclaratorio, un mecanismo de seguridad que retiene temporalmente los recursos hasta verificar la información y dirigirlos a la Cuenta Individual o al Crédito de Vivienda.

Qué es el proceso aclaratorio

El Proceso Aclaratorio se activa ante inconsistencias que impiden identificar correctamente los pagos. Su objetivo es asegurar que los recursos lleguen a la cuenta o al crédito del trabajador una vez validados los datos. Durante este periodo, los movimientos pueden no reflejarse en “Mi Cuenta Infonavit” hasta que se resuelva la revisión.

Causas frecuentes y acciones sugeridas

Posible causa Qué hacer El NSS pagado por el patrón no corresponde con el nombre del trabajador Reportar la incidencia en la Afore y solicitar revisión del NSS; dar seguimiento con folio de reclamación o servicio La persona trabajadora no está registrada en ninguna Afore Acudir a una Afore para su registro y pedir la regularización de los bimestres faltantes detectados en “Mi Cuenta Infonavit” Separación de cuentas en trámite Solicitar a la Afore el estado del proceso y entregar el folio correspondiente para que, una vez concluido, se apliquen los recursos Inconsistencias en el registro ante el IMSS Verificar datos personales y NSS; informar a la Afore para que gestione la corrección y envíe el informe al Infonavit

Paso a paso para recuperar y aplicar tus recursos

Acudir a la Afore y reportar los bimestres faltantes que observes en “Mi Cuenta Infonavit”.

Si procede, la Afore realizará los trámites; solicita y conserva el Folio de Reclamación o de Servicio .

o de . El Infonavit recibirá el informe de la Afore y, si es satisfactorio, aplicará los recursos a tu Crédito de Vivienda o a la Subcuenta de Vivienda , según corresponda.

o a la , según corresponda. Si al concluir el trámite no ves reflejados los recursos, acude a la Delegación Infonavit más cercana con el comprobante de seguimiento emitido por la Afore.

Cuándo presentar una queja o denuncia

Si detectas que el patrón no ha pagado las aportaciones, el Infonavit pide presentar una queja o denuncia desde cualquier canal de atención. Esto permite iniciar el seguimiento formal y, en su caso, activar las verificaciones necesarias para proteger tus recursos.

Recuerda: “Mi Cuenta Infonavit” es tu referencia para identificar bimestres faltantes y dar seguimiento a la aplicación de pagos