Aunque el SAT hizo algunos cambios a la carta porte, empresarios y especialistas creen que la industria en México no está lista para adoptar la carta porte. El 3 de septiembre, autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se reunieron con representantes de la industria de la transportación y alcanzaron un acuerdo. Las organizaciones empresariales informaron que se logró prorrogar la obligatoriedad del uso del complemento “carta porte” para el 1 de enero de 2022, teniendo un periodo de prueba del 1 al 31 de diciembre de 2021. Se trata de un documento que debe acompañar en todo momento a la mercancía que se traslada de un lugar a otro, con el que se podrá acreditar, además de la transportación, su legal estancia o tenencia. Estas son algunas de las consecuencias de no incluir el complemento:

La autoridad podría imponer una multa por no expedir o entregar el CFDI, o por no acompañar la mercancía con este comprobante para amparar su transporte por territorio nacional.

No se podrá demostrar el origen y destino de la mercancía, considerándose como posible mercancía ilegal.

No se podrá deducir la erogación que se realice por el servicio de transportación para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR) y por lo tanto no se podrá acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cambios en la Miscelánea Fiscal 2021

A finales de septiembre, el SAT publicó a tercera versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. Este documento incluye cambios importantes para la carta porte. Uno de los más importantes tiene que ver con el traslado local de bienes o mercancías (Regla 2.7.1.52.) Se adiciona esta regla para eximir del uso del Complemento Carta Porte (CCP) a los traslados que se hagan de manera local. Es decir, en caminos que no sean federales. En este sentido, se indica que quienes presten el servicio de autotransporte terrestre de carga general y especializada, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar el transporte de los bienes o mercancías con el CFDI de tipo ingreso en el que registren la clave de producto y servicio conforme al instructivo del CCP, sin el complemento. Es decir, que los datos vayan en el cuerpo de la factura y no en el CCP, pues se está eximiendo de su uso. Los propietarios, poseedores o tenedores que transporten mercancías o bienes que formen parte de sus activos, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán hacer lo mismo, pero con un CFDI de tipo traslado. De llegar a transitar por algún camino federal, se deberá emitir el CFDI con CCP.

Empresarios siguen en desacuerdo

Aunque este cambio disminuye la carga administrativa para transportistas, algunos empresarios del sector siguen sin estar conformes, ya que se mantendrá en viajes por caminos federales. En entrevista con Reforma, Reynaldo Gómez, presidente de Servicios de Transportación Jaguar, explicó algunos problemas con el CCP. Por ejemplo, que en un viaje normal se pueden dar muchas variantes, y cada cambio implicaría una modificación al CCP, lo que a su vez significa cancelar el complemento original. Por otro lado, algunos miembros del sector creen que las empresas no están listas para el cambio. Durante el panel Sobre política pública e intermodal en México del XXII Congreso Intermodal, que se llevó a cabo a finales de octubre, más empresarios y especialistas señalaron algunas dudas. Como señala T21, Luis Hernández, vicepresidente de logística intermodal de FEC Railway y Grupo México Transportes, dijo que la industria en México no está lista para el cambio. Por su parte, Iker de Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), dijo que el cambio será muy complejo y todavía no se tiene toda la investigación necesaria. Con información de Reforma y T21 https://www.reforma.com/complicara-sat-entrega-de-carga/ar2291392 http://t21.com.mx/logistica/2021/10/21/implementacion-complemento-carta-porte-sera-complej

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