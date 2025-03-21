El nuevo esquema de renta de viviendas abandonadas del Infonavit genera preocupación en el sector inmobiliario, que advierte riesgos financieros y comerciales El nuevo esquema de renta de viviendas...

El nuevo esquema de renta de viviendas abandonadas del Infonavit genera preocupación en el sector inmobiliario, que advierte riesgos financieros y comerciales El nuevo esquema de renta de viviendas abandonadas que anunció el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) el pasado miércoles ha generado preocupación en el sector inmobiliario, que considera que este modelo podría afectar el desarrollo del mercado de vivienda en México.

Preocupaciones sobre costos y viabilidad

Especialistas advierten que este programa enfrenta retos financieros y logísticos significativos. José Jesús Rodríguez, analista fiscal, explicó que muchas de estas casas requieren una inversión considerable en infraestructura y servicios para hacerlas habitables. “Si los costos de rehabilitación son mayores a lo presupuestado, el modelo podría volverse poco rentable. Además, el Infonavit asumiría gastos recurrentes en mantenimiento, vigilancia y administración de las viviendas, lo que puede afectar su flujo de caja”, señaló Rodríguez.

Inseguridad y falta de demanda

Otro factor de riesgo es la ubicación de muchas de estas viviendas, que están en zonas con problemas de accesibilidad, servicios deficientes o altos índices de inseguridad, lo que podría desincentivar la demanda. “Si el precio de la renta no es suficientemente competitivo frente a otras opciones del mercado, el programa podría no captar suficiente interés”, advirtió el analista.

El descontento de las empresas inmobiliarias

Las inmobiliarias y constructoras han mostrado reservas ante este programa, ya que afecta su modelo de negocio basado en la venta de casas nuevas. Para ellas, resulta más conveniente que el Infonavit continúe otorgando créditos hipotecarios para adquirir viviendas nuevas en lugar de destinar recursos a rehabilitar propiedades abandonadas. En un artículo publicado por Reforma, Ricardo Trejo, director general de la consultora Forecastim, señaló que el Infonavit primero deberá conocer la demanda real de este tipo de viviendas, considerando sus condiciones y ubicación. “Si no hay una estrategia bien definida, el programa puede fracasar antes de despegar”, advirtió.

Riesgos legales y de inversión

Roberto Reveles, gerente de cuentas clave de Inmuebles24, destacó que antes de rentar o vender estas propiedades, el Infonavit debe asegurar que cuenten con un análisis legal sólido. “De nada sirve una propiedad con un precio atractivo si tiene problemas legales, ya que esto se convierte en un riesgo para el cliente y desalienta la inversión en el sector”, puntualizó.

Críticas al Infonavit

Mientras el Infonavit impulsa su nuevo esquema de renta, las empresas inmobiliarias y constructoras mantienen sus reservas. Para ellas, la mejor solución sigue siendo la construcción y venta de viviendas nuevas, en lugar de apostar por un modelo de arrendamiento que podría representar mayores costos y riesgos financieros. El éxito de este programa dependerá de la capacidad del Infonavit para garantizar la viabilidad económica, mejorar la seguridad en las zonas donde se ubiquen estas viviendas y ofrecer precios competitivos que realmente atraigan a los trabajadores.