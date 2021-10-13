Se publicó en el DOF una nueva lista de contribuyentes que emitieron facturas falsas. El lunes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Oficio 500-05-2021-26013 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. Este artículo habla sobre contribuyentes que se sospecha han emitido facturas falsas. En esta ocasión, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), identificó a siete contribuyentes que se encuentran en el supuesto de operaciones simuladas. Esto significa que emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen las facturas. Como señala Reforma, los contribuyentes fueron notificados por la autoridad entre 2017 y 2018; sin embargo, no presentaron la información necesaria para desvirtuar las acusaciones en su contra en el plazo establecido.
|RFC
|Nombre, denominación o razón social del Contribuyente
|ADE121001K34
|ADETSA, S.A. DE C.V.
|FQA101122Q17
|FACTOR QUIMICO AURUM, S.A. DE C.V.
|GOAF791006NH8
|FLORESMINDA GOMEZ AMBRIZ
|MAMA8601062J4
|MANDUJANO MARTINEZ ANA VERONICA
|MEE050330L61
|MECANICOS ESPECIALISTAS DE EQUIPO PESADO, S.A. DE C.V.
|RIU050620JG7
|RAMS INDUSTRIAL Y URBANO, S.A. DE C.V.
|VCN1402064E9
|VALZUR COMERCIO Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
Con información de Reforma https://www.reforma.com/detecta-sat-a-7-contribuyentes-fantasma/ar2275229
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