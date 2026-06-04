La sostenibilidad se ha convertido en un factor cada vez más relevante dentro del sector inmobiliario mexicano. Más allá del cumplimiento normativo o del compromiso ambiental, las certificaciones permiten demostrar de forma objetiva el desempeño de un proyecto y generar valor para inversionistas, usuarios y desarrolladores. Sin embargo, con distintas alternativas disponibles en el mercado, surge una pregunta frecuente: ¿cómo elegir la certificación más adecuada para cada proyecto?

En este proceso, contar con el acompañamiento de especialistas resulta fundamental. En Leaf Global ayudamos a desarrolladores, inversionistas y equipos de diseño a identificar la estrategia de certificación que mejor se adapta a los objetivos de cada proyecto, considerando factores como el tipo de inmueble, el presupuesto, las metas de sostenibilidad y las expectativas del mercado. La elección correcta no solo facilita el proceso de certificación, sino que también maximiza los beneficios obtenidos a largo plazo.

EDGE: eficiencia y rentabilidad desde el diseño

La certificación EDGE se ha consolidado como una de las opciones más atractivas para proyectos que buscan mejorar su desempeño ambiental de manera práctica y rentable. Desarrollada por IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, esta certificación evalúa el ahorro en tres áreas fundamentales: energía, agua y materiales.

Su principal característica es que establece metas claras y medibles de eficiencia, permitiendo demostrar reducciones significativas en el consumo de recursos frente a una construcción unconventional. Gracias a este enfoque, EDGE suele ser especialmente atractiva para desarrollos residenciales, corporativos, comerciales e industriales que buscan equilibrar sostenibilidad y retorno de inversión.

Entre sus principales beneficios destacan la reducción de costos operativos, la optimización del consumo energético, el acceso a oportunidades de financiamiento verde y una mayor competitividad en el mercado. Para muchos desarrolladores en México, EDGE representa una puerta de entrada accesible y efectiva hacia la construcción sostenible.

LEED: una visión integral de la sostenibilidad

La certificación LEED es uno de los estándares de construcción sostenible más reconocidos a nivel mundial. Desarrollada por el U.S. Green Building Council, evalúa múltiples aspectos relacionados con el desempeño ambiental de un edificio, incluyendo eficiencia energética, uso del agua, selección de materiales, calidad ambiental interior y ubicación del proyecto.

A diferencia de otros sistemas más específicos, LEED ofrece una visión integral de la sostenibilidad, considerando todo el ciclo de vida del inmueble. Esta amplitud ha convertido a la certificación en una referencia para proyectos corporativos, desarrollos de uso mixto, centros comerciales, hoteles y edificios institucionales en todo el mundo.

Los beneficios de LEED van más allá del desempeño ambiental. Los proyectos certificados suelen experimentar una mayor valorización, una mejor percepción por parte del mercado y una mayor capacidad para atraer inversionistas y arrendatarios que priorizan criterios ESG. Además, permite demostrar el compromiso del proyecto con estándares internacionales ampliamente reconocidos.

WELL: bienestar y experiencia de los ocupantes

Mientras que otras certificaciones se enfocan principalmente en la eficiencia de los edificios, la certificación WELL pone a las personas en el centro de la estrategia de sostenibilidad. Este estándar evalúa cómo el entorno construido influye en la salud, el bienestar y la productividad de quienes utilizan los espacios.

WELL analiza aspectos relacionados con la calidad del aire, el acceso al agua, la iluminación, el confort térmico, la alimentación, la actividad física y otros factores que impactan directamente en la experiencia de los ocupantes. Por ello, ha ganado especial relevancia en oficinas, edificios corporativos, espacios educativos, hoteles y proyectos que buscan ofrecer entornos más saludables.

La creciente importancia del bienestar dentro de las estrategias empresariales ha impulsado la adopción de WELL en numerosos mercados. Para los propietarios y operadores de inmuebles, esta certificación puede traducirse en mayores niveles de satisfacción de los usuarios, mejor retención de talento y una diferenciación significativa frente a otros proyectos.

¿Cuál es la certificación adecuada para tu proyecto?

No existe una certificación universalmente mejor que otra. La elección dependerá de los objetivos específicos de cada desarrollo. Algunos proyectos priorizan la reducción de costos operativos y la eficiencia en el uso de recursos, mientras que otros buscan fortalecer su posicionamiento internacional o mejorar la experiencia de los usuarios.

Por esta razón, la selección de una estrategia de certificación debe realizarse desde las etapas iniciales del proyecto. Analizar las características del desarrollo, las expectativas del mercado y los beneficios esperados permite identificar cuál de estas certificaciones generará el mayor valor.

Con el acompañamiento adecuado, certificaciones como EDGE, LEED y WELL pueden convertirse en herramientas estratégicas para aumentar la competitividad, mejorar el desempeño del inmueble y responder a las nuevas demandas del mercado inmobiliario mexicano. En un entorno donde la sostenibilidad ya forma parte de las decisiones de inversión y desarrollo, elegir la certificación correcta puede marcar una diferencia significativa en el éxito de un proyecto.