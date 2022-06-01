Se espera que los subsidios a la gasolina y el diésel alcancen un total de alrededor de 2 mil 390 millones de dólares durante mayo Los subsidios a la gasolina y el diésel de México le están costando al gobierno más del doble de la ganancia adicional que le deja producir petróleo con precios de venta más altos, según estimaciones de Bloomberg Economics. De acuerdo con Felipe Hernández de Bloomberg Economics, se espera que los subsidios a la gasolina y el diésel alcancen un total de alrededor de 2 mil 390 millones de dólares durante mayo, en medio de un repunte mundial del precio del combustible. Asimismo, informó que es probable que las ganancias inesperadas de las exportaciones de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) sean menos de la mitad de eso, es decir, cercanas a mil 40 millones de dólares. Ante estos datos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió que la agencia Bloomberg realizó su nota con datos de las ventas de gasolina de marzo e ignoró “que es un mes estacionalmente muy alto, de donde viene la sobreestimación para abril y mayo”. “El análisis centrado en abril y mayo está sobreestimando las presiones. Sobre el balance fiscal primario, el único juicio es sobre la base anual, por lo que esa referencia no aplica”, aclaró la dependencia. Asimismo, la autoridad hacendaria afirmó que sí hay un aumento en los volúmenes de combustibles que se consumen, lo que se debe a una mayor actividad económica y movilidad. Por ello, la SHCP dijo que el precio de las gasolinas para el resto del año puede moderarse y así, el costo de los estímulos general y complementario. Aun así, Pemex estará recibiendo mayores ingresos por exportación de crudo y también por el Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) aplicado al mayor consumo de combustibles. Los cálculos de Bloomberg Economics se basan en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el subsidio directo que aplica desde el 5 de marzo de este año, y el monto que está recibiendo México por sus exportaciones petroleras por encima de los 55 dólares el barril, según la estimación en el presupuesto de 2022. Además, el análisis también considera el subsidio a la gasolina premium, gasolina regular y diésel fijado para abril y mayo. Aplica los volúmenes de venta de combustibles de marzo a los de abril y mayo, ya que son los últimos datos de la Secretaría de Energía.