El pasado 23 de abril, el mandatario Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría El gobernante Andrés Manuel López Obrador justificó que debido a la crisis actual derivada del SARS-CoV-2, su administración se ha visto obligada a hacer cambios en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Busca que el congreso otorgue estas modificaciones y así ajustar el presupuesto a la nueva realidad. Esta iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 23 de abril del año en curso. Puedes consultar el documento aquí.

Con esta iniciativa el ejecutivo planea adicionar el artículo 21-Ter a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Social, el cual demandaría lo siguiente:

Reorientar los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la federación, con la finalidad de entregar créditos de apoyos a la ciudadanía, incluidos los 3 mil 300 millones de pesos del Fondo Metropolitano. En caso de que el país presente emergencias económicas, estos recursos monetarios podrán ser utilizados para mantener en marcha los proyectos prioritarios de la administración pública, así como atender emergencias de salud y programas de beneficio social, con el fin de salvaguardar el sector salud y empresarial del país. Reducción de recursos en el presupuesto de egresos de las dependencias y entidades gubernamentales, y el traspaso de ellos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien en conjunto con el poder ejecutivo destinarán los bienes a lo antes acordado. Dichas acciones serán reportadas trimestralmente por el ejecutivo federal, en los informes de la cuenta pública.

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El congreso analiza y debate la propuesta

El presidente de la junta de coordinación política (Jucopo), el diputado morenista Mario Delgado Carrillo, expresó que la iniciativa de López Obrado, no debería verse como una amenaza sino como una oportunidad para hacerle al país un nuevo marco jurídico que diga qué hacer con el presupuesto cuando se tiene una crisis de este tamaño. Añadió que es fundamental definir qué es una emergencia económica, e indicó que no debe confundirse con algunos años de baja actividad económica dentro del país. Señaló que esta iniciativa propone adecuar el gasto público a la nueva realidad y a las nuevas prioridades, e invitó al parlamento a proponer cómo hacer que los ajustes no vulneren las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. El coordinador del PAN, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, manifestó que debe ser la Cámara de Diputados quien declare la emergencia mediante una ley de emergencia económica, y a su vez con la creación de dos consejos económicos, uno de emergencia y uno fiscal. Por parte del Partido del Trabajo (PT), el diputado Reginaldo Sandoval Flores, señaló que la iniciativa del ejecutivo representa una respuesta oportuna ante la emergencia. Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de MC, señaló que debe haber división, equilibrio y colaboración de poderes, de tal manera que se eviten confrontaciones. El diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del PVEM, expresó que el primer paso es darle abrigo constitucional a esta iniciativa, debido a que hoy se vive una crisis sanitaria de carácter mundial que tendrá como consecuencia un reto de carácter económico nacional, regional y mundial. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/dan-mas-dientes-a-las-aduanas-para-combatir-el-crimen-organizado/

Algunos integrantes del parlamento expresaron su rechazo

La coordinadora parlamentaria del PRD, la diputada Verónica Juárez Piña, dijo que la iniciativa es inconstitucional y hay transgresión de los poderes debido a que la propuesta busca darle sustento legal al decreto que el mandatario López Obrador realice, invadiendo las potestades constitucionales que tiene la Cámara de Diputados. La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Patricia Terrazas Baca, afirmó que el país no está en condiciones de improvisar, por lo que se debe legislar con claridad para no tener resultados contraproducentes.

Los especialistas se manifestaron escépticos

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, expresó que la iniciativa cuenta con una flexibilidad excesiva en las adecuaciones que el ejecutivo federal puede hacer al gasto sin una debida rendición de cuentas y sin contrapesos. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/patrones-y-trabajadores-pueden-negociar-condiciones-laborales-ante-covid-19/ Diego Valadés Ríos, del Instituto de Instigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que la propuesta del no define lo que es una emergencia económica, por lo que sugirió que esta emergencia económica debería ser declarada por la Cámara de Diputados, como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, la cual contemple epidemias o problemas críticos de carácter ambiental. El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Juan Villarreal Páez, indicó que el primer párrafo de la iniciativa presidencial es ambiguo, por lo que se deben crear reglas claras en cuanto a la temporalidad de la emergencia. Por otra parte el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, destacó la importancia de que el congreso cuente con una agenda legislativa propia, robusta y en sintonía con los desafíos que se enfrentan. Además indicó que no está claro si la iniciativa sólo considera los recursos del gobierno federal, o si pueden considerarse a reorientar los recursos de los órganos constitucionales autónomos, así como las participaciones y transferencias que ya fueron aprobadas para las entidades federativas

El presidente de la Jucopo concluyó

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo, concluyó que el parlamento busca una reforma que deje preparado al país para crisis posteriores, la cual a su vez permita la actuación oportuna del gobierno y fortalezca tanto la división de poderes como la facultad de control de fiscalización y aprobación del Presupuesto de Egresos por parte de la Cámara de Diputados. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/guia-paso-a-paso-para-presentar-tu-declaracion-anual-de-personas-fisicas-desde-casa/ Con información de la Gaceta Parlamentaria y la Cámara de Diputados.

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