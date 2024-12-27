Cuando un titular de Afore fallece, los recursos acumulados en su cuenta pueden ser heredados por beneficiarios legales o designados. Descubre cómo reclamar estos fondos, quiénes tienen prioridad y por qué es clave mantener actualizada la designación de beneficiarios

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) son instituciones financieras que gestionan y hacen crecer el dinero que los trabajadores mexicanos ahorran para su jubilación. Pero, ¿qué ocurre con esos recursos si el titular fallece?

Los recursos de una cuenta Afore son heredables y pueden ser reclamados por los beneficiarios legales o los designados, en cumplimiento con la Ley del Seguro Social (LSS) y la normativa vigente.

¿Quién puede heredar una cuenta Afore?

Beneficiarios legales

De acuerdo con la LSS, los beneficiarios legales tienen derecho a recibir una pensión y, en algunos casos, los recursos de la cuenta individual. El orden de prelación es el siguiente:

  1. Cónyuge sobreviviente: Viuda o viudo del trabajador.
  2. Hijos menores de 16 años: O mayores si están incapacitados o estudiando dentro de los límites legales.
  3. Concubina o concubinario: Aplica solo si no hay cónyuge.
  4. Ascendientes económicos: Padres que dependían económicamente del trabajador.

Beneficiarios designados

Desde la reforma a la LSS en vigor desde el 1 de enero de 2021, los recursos que no se destinen a una pensión pueden ser reclamados por las personas que el titular haya designado en su Afore, en la proporción establecida.

Pasos para reclamar los recursos

  1. Obtén la resolución de pensión: Los beneficiarios legales deben acudir a la Subdelegación del IMSS para obtener este documento que los acredite como beneficiarios.
  2. Realiza la solicitud en la Afore: Presenta la documentación necesaria y llena el formato de disposición de recursos en la Afore del trabajador fallecido.
  3. Recibe los fondos: Una vez aprobada la solicitud, la Afore liberará los recursos en una sola exhibición, dependiendo del régimen pensionario aplicable.

¿Y si no tienes derecho a pensión?

Si no cumples los requisitos para obtener una pensión, podrás reclamar la totalidad de los recursos acumulados en la cuenta Afore del fallecido.