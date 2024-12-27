Cuando un titular de Afore fallece, los recursos acumulados en su cuenta pueden ser heredados por beneficiarios legales o designados. Descubre cómo reclamar estos fondos, quiénes tienen prioridad y...

Cuando un titular de Afore fallece, los recursos acumulados en su cuenta pueden ser heredados por beneficiarios legales o designados. Descubre cómo reclamar estos fondos, quiénes tienen prioridad y por qué es clave mantener actualizada la designación de beneficiarios

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) son instituciones financieras que gestionan y hacen crecer el dinero que los trabajadores mexicanos ahorran para su jubilación. Pero, ¿qué ocurre con esos recursos si el titular fallece?

Los recursos de una cuenta Afore son heredables y pueden ser reclamados por los beneficiarios legales o los designados, en cumplimiento con la Ley del Seguro Social (LSS) y la normativa vigente.

¿Quién puede heredar una cuenta Afore?

Beneficiarios legales

De acuerdo con la LSS, los beneficiarios legales tienen derecho a recibir una pensión y, en algunos casos, los recursos de la cuenta individual. El orden de prelación es el siguiente:

Cónyuge sobreviviente: Viuda o viudo del trabajador. Hijos menores de 16 años: O mayores si están incapacitados o estudiando dentro de los límites legales. Concubina o concubinario: Aplica solo si no hay cónyuge. Ascendientes económicos: Padres que dependían económicamente del trabajador.

Beneficiarios designados

Desde la reforma a la LSS en vigor desde el 1 de enero de 2021, los recursos que no se destinen a una pensión pueden ser reclamados por las personas que el titular haya designado en su Afore, en la proporción establecida.

Pasos para reclamar los recursos

Obtén la resolución de pensión: Los beneficiarios legales deben acudir a la Subdelegación del IMSS para obtener este documento que los acredite como beneficiarios. Realiza la solicitud en la Afore: Presenta la documentación necesaria y llena el formato de disposición de recursos en la Afore del trabajador fallecido. Recibe los fondos: Una vez aprobada la solicitud, la Afore liberará los recursos en una sola exhibición, dependiendo del régimen pensionario aplicable.

¿Y si no tienes derecho a pensión?

Si no cumples los requisitos para obtener una pensión, podrás reclamar la totalidad de los recursos acumulados en la cuenta Afore del fallecido.