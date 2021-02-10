De acuerdo con la organización empresarial, la propuesta detuvo inversiones de empresas, hasta no tener claro cómo quedará el esquema de subcontratación laboral en México.

En las próximas semanas o meses se aprobará o rechazará la iniciativa de reformas al outsourcing o subcontratación laboral en el Congreso de la Unión. Los cambios que se quieren implementar tienen como objetivo evitar malas prácticas en materia de subcontratación. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los legisladores eliminarán la figura del outsourcing. Pero si se elimina la subcontratación, el riesgo principal es que las empresas de tecnología puedan mover sus operaciones a otros países y que no lleguen nuevas inversiones. Esto de acuerdo con José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Durante su participación en el foro Impacto de la subcontratación en la economía, organizado por Forbes México, el presidente de la Coparmex afirmó que tiene registro de empresas que detuvieron inversiones que se dirigían a México, hasta no tener claro cómo quedará el esquema laboral del outsourcing. “Sabemos de empresas de tecnología de la información que han detenido sus inversiones hasta no tener claridad de cuál será la respuesta del Congreso de la Unión” en el tema de la subcontratación, aseguró Medina Mora.

Defienden la importancia de mantener el esquema

Por eso, Medina Mora reiteró el llamado a los legisladores para que contemplen esta figura. Porque su cancelación representa riesgos como la salida de empresas del país y la pérdida de empleos formales. Esta figura, sostuvo el líder empresarial, ha permitido en algunos sectores como el campo dar formalidad a los trabajadores. Además, dijo que la subcontratación es muy utilizada por empresas internacionales que tienen operaciones en México. Principalmente en el sector de las tecnologías de la información donde esta estructura es fundamental.

Que se sancionen las malas prácticas

Respecto al tema de malas prácticas empresariales en la tercerización, el líder patronal dijo que la Coparmex se ha manifestado por el respeto al Estado de Derecho, por lo que el llamado es a las autoridades para que a través de las medidas aplicables, imponga las sanciones necesarias para frenar estas acciones. Cuestionado respecto al espíritu de la iniciativa que fue creada para evitar despidos en el mes de diciembre, Medina Mora dijo que ha habido comunicación directa con el Presidente de la República para demostrarle con datos duros que este es un fenómeno cíclico, no exclusivo de México. Es decir, es un fenómeno que obedece a los ciclos naturales del empleo. Dijo que en el caso de México, muy particularmente en diciembre, es porque se terminan proyectos relacionados con el mismo presupuesto del gobierno, que sabemos son presupuestos anuales que tienen que ejercerse y por lo mismo se planea la ejecución de proyectos que terminan en diciembre. Por último, se manifestó a favor de la propuesta de Miguel Pérez García para impulsar un pacto por el Trabajo Decente, pues el riesgo de la pérdida de empleo por las inversiones que salgan del país, es alto.

Con información de Milenio. https://www.milenio.com/negocios/paran-inversiones-por-la-discusion-de-outsourcing

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