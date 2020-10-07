El presidente López Obrador presentará más detalles sobre su reforma a los créditos de Infonavit y Fovissste. Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un avance de una ...

El presidente López Obrador presentará más detalles sobre su reforma a los créditos de Infonavit y Fovissste. Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un avance de una reforma para los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste). Básicamente, los créditos se entregarán de forma directa y sin intermediarios a los derechohabientes. Además, el trabajador podrá decidir qué hacer con el dinero; es decir, podrá elegir entre las siguientes opciones:

• Comprar un departamento,

• comprar un terreno para fincar o

• adquirir una propiedad en una unidad habitacional.

Con esto, se busca que el derechohabiente tenga más libertad en el uso de su crédito. La propuesta todavía debe ser aceptada por el congreso. La reforma también necesita el apoyo de los consejeros tanto del Infonavit como del Fovissste.

Días después, el vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Pedro Fernández Martínez, hizo un llamado a no dejar fuera a los profesionales del sector, que pueden ofrecer valor agregado a los trabajadores, pues contrario a lo que asegura el presidente, orientan a los trabajadores a elegir una mejor vivienda y evitar ser víctima de fraude. “El interés social para el desarrollador no es un producto que por una casa genere grandes utilidades. Vender en tiempo es el costo financiero y el margen de utilidad requiere volumen. Creo que los tiempos han cambiado y necesitamos recurrir al experto”, dijo.

Los créditos actuales no ayudan a los trabajadores

Esta semana, el presidente López Obrador dijo que, actualmente, conseguir un crédito para comprar una casa es muy difícil. Según él, la iniciativa ayudará a los trabajadores, ya que no se verán obligados a comprar inmuebles caros. Además, dijo que la propuesta podría mejorar las oportunidades de trabajo de albañiles, arquitectos e ingenieros porque no dependerán de un intermediario o empresa constructora. Por último, dijo que en los próximos días se dará a conocer más información sobre la reforma. En este sentido, hay que destacar lo que dijo ayer Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, durante el informe anual de la institución. De acuerdo con Martínez, el 75% de los trabajadores que reúnen los requisitos para un crédito solamente tiene la capacidad para adquirir el 50% de la vivienda disponible. Básicamente, los precios son mucho más altos que la capacidad de crédito de los trabajadores. Por eso, hay una diferencia importante entre oferta y demanda: se siguen produciendo inmuebles que están fuera del alcance de los salarios y créditos de la mayoría de los trabajadores. Con información de Expansión https://expansion.mx/finanzas-personales/2020/10/06/infonavit-avanza-flexibilizacion-otorgamiento-creditos

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