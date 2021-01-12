Un acuerdo general prevé los días inhábiles y períodos de vacaciones de la Procuraduría para el 2021.

Un acuerdo general prevé los días inhábiles y períodos de vacaciones de la Procuraduría para el 2021.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó un acuerdo general en el que dio a conocer sus días inhábiles y sus períodos de vacaciones del año 2021.

Días inhábiles de la Prodecon del 2021

El documento indica que los siguientes son días inhábiles para la Prodecon:

Los sábados y domingos.

Lunes 1 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero).

Lunes 15 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo).

Miércoles 31 de marzo, jueves 1 y viernes 2 de abril.

Miércoles 5 de mayo.

Jueves 16 de septiembre.

Lunes 1, martes 2 y lunes 15 de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre).

Periodos de vacaciones de la Prodecon del 2021

El documento también indica que se suspenderán actividades durante los siguientes periodos vacacionales del 2021:

Del lunes 19 al viernes 30 de julio, reanudando labores el 2 de agosto.

Del lunes 20 al viernes 31 de diciembre, reanudando labores el miércoles 3 de enero de 2022.

Puedes ver el Acuerdo general 001/2021 mediante el cual se dan a conocer los días inhábiles y los períodos de vacaciones administrativas de la Prodecon aquí / Fecha de publicación: enero de 2021.

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