El fisco suele exigir requisitos exagerados para devolver las cantidades a favor de los contribuyentes, como han denunciado algunos organismos empresariales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está utilizando una nueva práctica para evitar o retrasar la devolución de saldos a favor. Dicha práctica está relacionada con la obligación de contar con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas con complementos de pagos, en operaciones facturadas con el método de pago PUE (pago en una sola exhibición) y pagadas en el mismo mes, de acuerdo con lo reportado por IDC Online. Esto se pide para que se consideren cumplidos los requisitos de los CFDI y para que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del gasto sea acreditable. Pero la nota indica que los contribuyentes que no reciben el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, pueden considerarlo como pagado en una sola exhibición para efectos de la facturación. Es decir, no necesitan complementos de pago, que se pide como requisito para acreditar el IVA. El SAT también suele exigir requisitos exagerados para devolver las cantidades a favor de los contribuyentes, como han denunciado en múltiples ocasiones organismos empresariales.

¿Qué prácticas usa el SAT para retrasar una devolución?

Por eso, en El Contribuyente preguntamos a nuestros lectores a través de nuestra página de Facebook: ¿qué prácticas usa el SAT para retrasar una devolución? Y estas son algunas de las respuestas más reacciones generaron:

Requerir información que ya fue puesta a su disposición desde la presentación del trámite.

Solicitar papeles de trabajo al por mayor, ordenar la verificación del domicilio fiscal, requerir información sin fundamento legal y fuera de los plazos previstos en el artículo 22 del CFF. Finalmente, confundir lo que es un saldo a favor y un pago de lo indebido.

Solicitar registros contables y concentrados en Excel. Es válido, pero creo que es excesivo si además requiere los auxiliares, aseguró un usuario.

Pedir la e-firma para ingresar la solicitud de devolución, sabiendo lo complicado que es actualmente conseguir una cita para e-firma.

Verificación de domicilio, papeles de trabajo y CFDI que ellos mismos tienen en sus sistemas, junto con estados de cuenta bancarios y la contabilidad del año completo.

Cuando el saldo a favor procede de retenciones. El SAT se escuda diciendo que los retenedores no han presentado sus declaraciones ni pagado esas retenciones.

Pedir elementos subjetivos al contribuyente. Es decir, pruebas o documentos que no están en la Ley.

Puedes ver la pregunta que hicimos en El Contribuyente y las respuestas de nuestros lectores aquí / Fecha de publicación: 23 de agosto de 2022.