El fisco mexicano actualizó definitivamente su listado global de factureras. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, pár...

El fisco mexicano actualizó definitivamente su listado global de factureras. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafos tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación (CFF), mejor conocida como lista negra. El SAT detectó que los contribuyentes enlistados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

El SAT notificó el oficio de presunción

Por eso, la autoridad notificó a cada uno de los contribuyentes el oficio de presunción, en el cual indicó los motivos y fundamentos por los cuales se incluyeron en la lista. La notificación se hace para que los contribuyentes tengan la oportunidad de desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a considerar la presunción. Para hacer esto, los contribuyentes tienen un plazo de 15 días.

Estoscontribuyentes serán publicados en el listado global definitivo del SAT

Sin embargo, los contribuyentes que no aporten los argumentos ni las pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción serán publicados en un listado global. En este listado se encuentran sus nombres, razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Listado con 26 empresas factureras

De acuerdo con El Universal, 23 contribuyentes no presentaron la información necesaria para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción. En tanto que otros 3 contribuyentes, sí aportaron pruebas, pero no lograron desvirtuar los hechos por los cuales fueron señalados como factureros. Por esta razón, se actualizó definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del CFF en materia de emisión de facturas para simular operaciones.

R.F.C. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE 1 CVA160516F72 COMERCIALIZADORA VARTEXSUR, S. DE R.L. DE C.V. 2 SCR130416APA THE STONE CONSTRUCCION Y REMODELACION, S.A. DE C.V. 3 ZULM591126520 ZUÑIGA LEMUS MANUEL 4 CADA970622U27 CARDENAS DIAZ AKARY MITZIZULEIKA 5 CBS120123AN1 COMPAÑIA DE CONSTRUCCION BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 6 CCE160118F54 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ELITIUM GOLD, S.A. DE C.V. 7 CGE120302QEA COMERCIALIZADORA GEAR, S.A. DE C.V. 8 CJU120802DB1 CONSTRUCTORA JUNET, S.A. DE C.V. 9 EFE150217J57 EFECMICRO, S.A. DE C.V. 10 EPA151013QP2 ESPACIO PUBLICITARIO ALTERCAM, S.A. DE C.V. 11 GAI110818FY8 GRUPO ALIANZA INTERNACIONAL CLOVER, S.A. DE C.V. 12 GCF101220FI4 GRUPO CORPORATIVO FEZT, S.A. DE C.V. 13 HEVF880123JBA HERNANDEZ VAZQUEZ FRANCISCO 14 MEDF500409M49 MERCADO DURAN FROYLAN 15 MIR09121578A MIRV, S.A. DE C.V. 16 PEPJ630723HR1 PEREZ PEREZ JORGE LUIS 17 RNO150706IU0 RBS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 18 SAM150421F58 SERVICIOS Y ASESORIA MANLLA, S.A. DE C.V. 19 SHA0812039B5 SISTEMATIC H & R, S.A. DE C.V. 20 SPC170914728 SIL PLAN CONSUL, S.A. DE C.V. 21 TCM150304639 TRI-CELL CONSTRUCTION MÉXICO, S.A. DE C.V. 22 TEVC660317GV3 TERCERO VARGAS CARLOS 23 TPO161116L87 TERRACERIAS Y PROYECTOS DELORIENTE, S.A. DE C.V.

24 GUMJ730612RW0 GUZMAN MANZANILLA JESUS 25 GWC1907034M6 GEOLCA WELL CONTROL, S.A. DE C.V. 26 MIN1509109L3 MEL INDUSTRIA, S.A. DE C.V.

Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-coloca-26-contribuyentes-en-lista-negra-definitiva-de-factureros Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 12 de enero de 2022.

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