El fisco mexicano actualizó definitivamente su listado global de factureras. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafos tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación (CFF), mejor conocida como lista negra. El SAT detectó que los contribuyentes enlistados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
El SAT notificó el oficio de presunción
Por eso, la autoridad notificó a cada uno de los contribuyentes el oficio de presunción, en el cual indicó los motivos y fundamentos por los cuales se incluyeron en la lista. La notificación se hace para que los contribuyentes tengan la oportunidad de desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a considerar la presunción. Para hacer esto, los contribuyentes tienen un plazo de 15 días.
Estoscontribuyentes serán publicados en el listado global definitivo del SAT
Sin embargo, los contribuyentes que no aporten los argumentos ni las pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción serán publicados en un listado global. En este listado se encuentran sus nombres, razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Listado con 26 empresas factureras
De acuerdo con El Universal, 23 contribuyentes no presentaron la información necesaria para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción. En tanto que otros 3 contribuyentes, sí aportaron pruebas, pero no lograron desvirtuar los hechos por los cuales fueron señalados como factureros. Por esta razón, se actualizó definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del CFF en materia de emisión de facturas para simular operaciones.
|R.F.C.
|NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
|1
|CVA160516F72
|COMERCIALIZADORA VARTEXSUR, S. DE R.L. DE C.V.
|2
|SCR130416APA
|THE STONE CONSTRUCCION Y REMODELACION, S.A. DE C.V.
|3
|ZULM591126520
|ZUÑIGA LEMUS MANUEL
|4
|CADA970622U27
|CARDENAS DIAZ AKARY MITZIZULEIKA
|5
|CBS120123AN1
|COMPAÑIA DE CONSTRUCCION BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|6
|CCE160118F54
|COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ELITIUM GOLD, S.A. DE C.V.
|7
|CGE120302QEA
|COMERCIALIZADORA GEAR, S.A. DE C.V.
|8
|CJU120802DB1
|CONSTRUCTORA JUNET, S.A. DE C.V.
|9
|EFE150217J57
|EFECMICRO, S.A. DE C.V.
|10
|EPA151013QP2
|ESPACIO PUBLICITARIO ALTERCAM, S.A. DE C.V.
|11
|GAI110818FY8
|GRUPO ALIANZA INTERNACIONAL CLOVER, S.A. DE C.V.
|12
|GCF101220FI4
|GRUPO CORPORATIVO FEZT, S.A. DE C.V.
|13
|HEVF880123JBA
|HERNANDEZ VAZQUEZ FRANCISCO
|14
|MEDF500409M49
|MERCADO DURAN FROYLAN
|15
|MIR09121578A
|MIRV, S.A. DE C.V.
|16
|PEPJ630723HR1
|PEREZ PEREZ JORGE LUIS
|17
|RNO150706IU0
|RBS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
|18
|SAM150421F58
|SERVICIOS Y ASESORIA MANLLA, S.A. DE C.V.
|19
|SHA0812039B5
|SISTEMATIC H & R, S.A. DE C.V.
|20
|SPC170914728
|SIL PLAN CONSUL, S.A. DE C.V.
|21
|TCM150304639
|TRI-CELL CONSTRUCTION MÉXICO, S.A. DE C.V.
|22
|TEVC660317GV3
|TERCERO VARGAS CARLOS
|23
|TPO161116L87
|TERRACERIAS Y PROYECTOS DELORIENTE, S.A. DE C.V.
|24
|GUMJ730612RW0
|GUZMAN MANZANILLA JESUS
|25
|GWC1907034M6
|GEOLCA WELL CONTROL, S.A. DE C.V.
|26
|MIN1509109L3
|MEL INDUSTRIA, S.A. DE C.V.
Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-coloca-26-contribuyentes-en-lista-negra-definitiva-de-factureros Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 12 de enero de 2022.
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