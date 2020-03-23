Los gobiernos de varios países están fomentando medidas fiscales o incentivos económicos para combatir la crisis económica causada por el coronavirus (Covid-19). Hasta el momento, hay más de 375 mil casos confirmados de coronavirus Covid-19 en todo el mundo; la naturaleza de la pandemia ha causado afectaciones importantes no sólo a la salud, sino a la economía internacional. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó a los países a tomar medidas en favor del empleo y la economía, pues de lo contrario estiman que se perderían hasta 25 millones de empleos. Ante el riesgo de una recesión económica global, los gobiernos de varios países han implementado estímulos fiscales de emergencia para luchar con la crisis económica causada por la pandemia. El gobierno italiano implementará un estímulo fiscal extraordinario para enfrentar la crisis de salud y económica, ayudando a familias y empresas. Italia es el país más afectado por la epidemia actualmente. Hasta el momento ha habido 6 mil muertes en el país europeo, por encima incluso de China, donde comenzó el contagio y se registran 3 mil 270 fallecimientos. “Hemos asignado un importe extraordinario de 25 mil millones [de euros] no para usar de inmediato, sino para hacer frente a todas las dificultades de esta emergencia", dijo el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, en rueda de prensa el 18 de marzo. España, otro de los países más afectados, podría usar hasta 137 mil millones de euros para otorgar créditos y diferir impuestos. El gobierno de los Estados Unidos concedió el aplazamientos de impuestos y asistencia a sectores de la economía como el hotelero, el manufacturero, las aerolíneas. Adicionalmente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump presentó un estímulo fiscal de 500 mil millones de dólares con el que se darían cheques directamente a las familias estadounidenses. Sin embargo, la iniciativa tiene que discutirse en el Congreso de Estados Unidos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) han propuesto al gobierno de México diversas medidas, como la reducción y el perdón de impuestos, así como algunas facilidades administrativas. Sin embargo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 19 de marzo, descartó la posibilidad de bajar de bajar impuestos. Aunque dijo tener como prioridad a los ciudadanos más vulnerables, por lo que adelantará el apoyo a los adultos mayores. Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo no tener planes de prorrogar las declaraciones anuales de impuestos.

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