El 19 de febrero se llevó a cabo el parlamento abierto sobre el subcontratación laboral en la Cámara de Diputados con el objetivo de discutir las medidas que se tomarán para regular el outsourcing ...

El 19 de febrero se llevó a cabo el parlamento abierto sobre el subcontratación laboral en la Cámara de Diputados con el objetivo de discutir las medidas que se tomarán para regular el outsourcing en México.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dijo que es importante rescatar los principios que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo (LFT). La funcionaria habla de la importancia de mejorar los candados en materia de la subcontratación para actuar eficientemente y así poder erradicar el esquema del outsourcing ilegal. Hay que distinguir, dice, la subcontratación legal de la ilegal, que hay que encontrar un acuerdo para que no se sigan solapando estos mecanismo que afectan a los derechos del trabajador. Alcalde pidió que no haya tregua ni impunidad para quienes estén en la ilegalidad al subcontratar trabajadores. Por su parte, el presidente de la comisión del trabajo y previsión social de la Cámara de Diputados, Jesús Baldenebro Arredondo mencionó que la subcontratación o outsourcing es un tema importante para la legislatura y que lo que se busca es proteger los derechos de los trabajadores sin afectar a empresarios. Se busca que las reglas sean claras para los patrones que hacen uso de la subcontratación laboral y así dar certeza jurídica de las atribuciones fiscales y supervisar este esquema. Ambas cámaras decidieron llevar el tema de la subcontratación a parlamento abierto para que antes de que tomen una decisión sobre los cambios legales, escuchen a los especialistas y empresarios.

Afectaciones por el outsourcing ilegal

María Alcalde destacó que la subcontratación abusiva se ha convertido en un cáncer y precariza el mercado laboral. El titular del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Zoé Robledo, dijo que las prácticas de este esquema afectan la recaudación de la institución por un monto de 21 mil millones de pesos. Esta cifra representa la mitad de lo que se paga en medicamentos. En enero 2020 se encontraron 3 mil 70 reportes de operaciones inusuales. De estos, en 42 casos se detectaron peculiaridades en transferencias (en manejo, flujo y permanencia de recursos). Hasta el momento se han presentado 51 denuncias, de las cuales 30 relacionadas a empresas fachadas o fantasmas, 16 con facturas a delincuencia organizada y 5 a la subcontratación ilegal. https://twitter.com/STPS\_mx/status/1230309577574506496

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