Estas facilidades estarán vigentes durante todo el ejercicio 2022, y son para personas físicas y morales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció facilidades fiscales para los contri...

Estas facilidades estarán vigentes durante todo el ejercicio 2022, y son para personas físicas y morales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció facilidades fiscales para los contribuyentes que se dedican a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y pesqueras, entre ellas, la omisión de presentar declaraciones mensuales y anuales, dependiendo de sus ingresos, la deducción de combustibles y otras reducciones. A continuación, detallamos las facilidades que el fisco mexicano informó en un comunicado:

Personas físicas

Aquellos cuyos ingresos no rebasen el monto de 900 mil pesos en el ejercicio de que se trate, podrán optar por no presentar declaraciones mensuales ni la anual correspondiente. Para ello les recordamos que deben emitir facturas electrónicas por sus operaciones. Quienes reciben ingresos por jubilaciones o pensiones y que además se dedican exclusivamente a las actividades del sector primario pueden tributar en el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas por los ingresos de dichas actividades y aplicar el beneficio de la exención de pago de impuesto sobre la renta (ISR). A las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades del sector primario y que realicen operaciones con personas morales, no se les realizará la retención del 1.25 % por los pagos que las referidas personas morales les hayan realizado, siempre que sus ingresos no rebasen el monto de los 900 mil pesos. Podrán facturar y declarar a través del adquiriente.

Personas morales

Podrán presentar semestralmente los pagos provisionales y mensuales de ISR e impuesto al valor agregado (IVA). Podrán deducir gastos de pago de mano de obra de trabajadores eventuales del campo (por ejemplo, jornaleros), alimento para ganado y gastos menores, hasta el 10 % del total de los ingresos, sin exceder 800 mil pesos. En el caso de los gastos menores, estos no podrán exceder los cinco mil pesos. No están obligados a presentar las declaraciones provisionales y anual de ISR, así como las correspondientes del IVA, tratándose de personas morales de derecho agrario cuando sus ingresos no excedan anualmente de 702 mil 021 pesos para 2022 por cada uno de sus integrantes. No deben exceder en su conjunto 7 millones 020 mil 216 pesos anuales para este año. Este límite de ingresos no aplica para ejidos y comunidades. Las personas morales podrán cumplir con las obligaciones en materia del IVA de sus integrantes. Se podrá reducir en un 30 % el ISR determinado cuando las sociedades o asociaciones de productores, así como otras personas morales, estén integradas únicamente por personas físicas y que el ingreso anual por cada socio no sea mayor a 14 millones 847 mil 756 pesos para 2022 sin que exceda en el conjunto de los integrantes 148 millones 477 mil 568 pesos para este año. Quedarán exentas de presentar el aviso relacionado con la información fiscal de socios, accionistas o asociados, tanto su RFC, como los nombres de los mismos a menos que la autoridad fiscal los solicite.

Personas físicas y morales