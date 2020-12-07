Pequeños contribuyentes pagarán más impuestos; y como ocurre casi siempre, los grandes pagarán menos. A finales de octubre, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el 2021. Entre otras cosas, se aprobaron algunos cambios a la retención de impuestos para las plataformas digitales. El cambio tiene que ver con la tasa única de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a plataformas digitales. Con el nuevo esquema, cada sector o industria tendrá una tasa única, en lugar de tasas progresivas según los ingresos.

Servicio Tasa de retención de ISR Transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes 2.10% Hospedaje 4% Enajenación de bienes y prestación de servicios 1%

El cambio afectará a los pequeños contribuyentes

En entrevista con Reforma, Juan Pacheco del Río, director de la firma De la Paz Costemalle-DFK, explicó cómo los cambios afectarán negativamente a los pequeños contribuyentes y beneficiarán a los grandes. En el esquema anterior, la retención dependía de los ingresos. Esto ayudaba a pequeños comerciantes que empezaban a vender en línea, por ejemplo, ya que sus ventas eran menores. Así, pagaban un impuesto proporcional. Ahora, la tasa única significa que los que quieran entrar al negocio se tendrán que ajustar a una tasa muy alta. Por el otro lado, este ajuste significa que los grandes contribuyentes, quienes antes hubieran pagado una tasa más alta, pagarán menos impuestos. Sin embargo, esos ajustes son frecuentes cuando se pasa de una sistema de tarifas a uno de tasas fijas. En entrevista con el mismo medio, Pablo Cervantes, miembro de Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que en estos casos en normal que los contribuyentes en los rangos bajos tengan que un aumento en el pago de impuestos. Con información de Reforma https://www.reforma.com/pega-fisco-a-mas-pequenos/ar2084630

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