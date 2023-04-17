Para poder recibir orientación o asesoría, las personas físicas deben sacar una cita en el portal del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente ofreció orientación en línea a...

Para poder recibir orientación o asesoría, las personas físicas deben sacar una cita en el portal del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente ofreció orientación en línea a través de su Oficina Virtual para la declaración anual de personas físicas 2022. De acuerdo con el SAT, para poder recibir orientación o asesoría, las personas físicas deben seguir los siguientes pasos:

Agendar una cita a través de citas.sat.gob.mx. Revisar el correo que envía la autoridad fiscal con la liga de acceso a la cita virtual para la asesoría. Antes de la hora de su cita, los contribuyentes deben enviar su identificación oficial digitalizada (PDF) al correo electrónico [email protected]

Haciendo lo anterior, las personas físicas podrán recibir orientación de un funcionario del SAT.

¿Qué es la Oficina virtual del SAT?

La Oficina Virtual del SAT es una herramienta que atiende las necesidades de los contribuyentes al momento de tener que realizar un trámite. Dicha aplicación sirve para ayudar a los contribuyentes a cumplir sus obligaciones fiscales, y busca evitar aglomeraciones en las oficinas físicas del SAT. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 12 de abril de 2023.