La jefa del SAT dijo que ya están sobre los grandes formales, y que ahora van por los grandes informales. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, recient...

La jefa del SAT dijo que ya están sobre los grandes formales, y que ahora van por los grandes informales. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, recientemente adelantó que se buscará presentar la reforma fiscal junto al Paquete Económico del 2022. De acuerdo con una entrevista publicada por La Razón, la jefa del SAT explicó que la reforma fiscal contempla modificaciones que actualizarán los mecanismos para la tributación de los grandes contribuyentes del sector formal, y que simplificará los procesos administrativos para el pago de impuestos de la mayoría de los contribuyentes. Sin embargo, Buenrostro Sánchez indicó que esta reforma traerá acciones para ordenar a los grandes evasores del sector informal de la economía. “Ya estamos en los grandes formales, ahora vamos en los grandes informales”, expuso.

¿Qué tipo de reforma fiscal se presentará?

Al indicar qué tipo de reforma se presentará, la funcionaria recordó que el año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador les asignó la tarea de mantener la recaudación en plena pandemia. Por eso, dijo que se tuvieron que poner muy creativos para aumentarla. “Hicimos mucho análisis, volteamos a ver qué sucede en otras partes del mundo, para mejorar, y empezamos por cambiar la cultura fiscal”, expuso Buenrostro Sánchez. La jefa del SAT expuso que el padrón de contribuyentes en México es de 70 millones, y se integra de la siguiente manera:

60% son asalariados.

25% son personas sin obligaciones fiscales, por el tipo de régimen o porque no tienen operaciones.

15% son personas físicas y morales.

0.02% de las personas físicas y morales son grandes contribuyentes.

En este contexto, la funcionaria dijo que a los asalariados no les afectará la reforma, porque no se modificarán las tasas de los impuestos. Además, indicó que se enfocarán en los grandes contribuyentes, y en las personas físicas y morales que no son grandes contribuyentes. Por eso, la jefa del SAT dijo que están trabajando en la simplificación administrativa, para hacerle la vida más fácil a los contribuyentes. Esto lo quieren lograr haciendo que los contribuyentes puedan pagar más fácilmente, sin la necesidad de contadores o abogados.

Con información de La Razón.

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