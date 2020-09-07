Lo que se pretende con la propuesta presentada en la comisión permanente, es incentivar la activación económica en el país, ante el escenario de la pandemia. Actualmente, la Ley del Impuesto sobre ...

Lo que se pretende con la propuesta presentada en la comisión permanente, es incentivar la activación económica en el país, ante el escenario de la pandemia. Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) permite la deducción de los consumos en restaurantes hasta el 8.5%. Esto siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos como pagar con tarjetas de crédito, de débito, de servicios o monederos electrónicos. Y permite deducir hasta el 100% si se trata de gastos de viajes o viáticos nacionales o en el extranjero. [Ley del ISR 28]. Sin embargo, el senador panista Gustavo Madero Muñoz presentó una iniciativa que consiste en permitir la deducción de los consumos en restaurantes al 100%. Con la iniciativa se buscará lo siguiente:

Reformar la fracción III del artículo 25 de la Ley del ISR, para establecer que “también será deducible al 100% los consumos en restaurantes”.

Reformar la fracción XX, del artículo 28 de la Ley del ISR, para indicar que “serán deducibles el 100% de los consumos en restaurantes”, con excepción de los consumos en bares.

Lo que se pretende con la propuesta presentada en la comisión permanente, es incentivar la activación económica en el país, ante el escenario de la pandemia. Esto al promover que las personas regresen, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, a consumir en estos establecimientos. La iniciativa con proyecto de decreto, fue turnada de manera directa a la comisión de hacienda y crédito público de la Cámara de Diputados, para su estudio. Puedes ver la iniciativa con la que se buscará hacer deducible al 100% los consumos en restaurantes aquí / Fecha de publicación: 25 de agosto de 2020.

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