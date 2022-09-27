La información de los créditos registrados se elimina de la base de datos de Buró de Crédito en diferentes periodos El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con el histori...

La información de los créditos registrados se elimina de la base de datos de Buró de Crédito en diferentes periodos El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con el historial crediticio de personas y empresas. Dicho historial crediticio muestra tanto los pagos puntuales y adecuados como los atrasados. A las personas y empresas les conviene que su historial muestre pagos oportunos, porque es una forma de avalar que son cumplidas y así tienen más probabilidades de obtener nuevos financiamientos. Lo anterior se debe a que una persona o empresa que deja de pagar un crédito tendrá un historial negativo, y eso puede dificultar la obtención de nuevos créditos o financiamientos. En ese caso, lo que uno desea es que lo eliminen del Buró de Crédito.

¿En cuánto tiempo se eliminan los créditos registrados en Buró de Crédito?

Pero la información de los créditos registrados se elimina de la base de datos de Buró de Crédito en diferentes periodos. De acuerdo con información publicada por el Buró de Crédito, el tiempo para que se elimine la información de un crédito depende del monto del adeudo que se mantenga:

Las deudas menores o iguales a 25 UDIS, se eliminan después de un año.

Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se eliminan después de dos años.

Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de cuatro años.

Los datos de los créditos con adeudos mayores a 1000 UDIS se eliminan al cumplir seis años en la base de datos del Buró de Crédito, pero siempre y cuando:

Sean menores a 400,000 UDIS, más o menos.

El crédito no se encuentre en proceso judicial.

No se haya cometido algún fraude en los créditos.

Los plazos comienzan a correr a partir de la primera vez que el otorgante del financiamiento reportó los créditos con un atraso, desde la última vez que actualizó la información al Buró de Crédito. Estos plazos para borrar la información fueron establecidos en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y en las Reglas Generales emitidas por el Banco de México (Banxico).

Elimina tu historial crediticio negativo

Pero si una persona o empresa tuvo retrasos o incumplimientos, no tiene que esperar a que se borre la información para que mejore su historial crediticio. Si el deudor se pone al corriente, esto se reflejará en su historial crediticio y mostrará que estás cumpliendo con sus pagos. Al realizar el pago no se elimina el antecedente del adeudo. Sólo se actualiza el adeudo como pagado, y se registra la fecha del pago.