Debido a la tormenta tropical Alberto, las oficinas del SAT en Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza y Montemorelos permanecerán cerradas este jueves El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...

Debido a la tormenta tropical Alberto, las oficinas del SAT en Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza y Montemorelos permanecerán cerradas este jueves El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la suspensión temporal de actividades en varias de sus oficinas en el estado de Nuevo León, debido a la entrada de la tormenta tropical Alberto, que actualmente afecta a varios municipios de la región. Esta medida busca garantizar la seguridad y bienestar tanto de los contribuyentes como del personal del SAT ante las condiciones climáticas adversas.

Oficinas afectadas por la suspensión

Las oficinas que no brindarán servicios durante este jueves incluyen:

Monterrey

Guadalupe

San Pedro Garza

Montemorelos

Esta decisión se alinea con las directrices emitidas por el gobierno de Nuevo León, que ha instado a tomar precauciones para proteger la integridad física de los ciudadanos ante el impacto potencial de la tormenta.

Reprogramación de citas

El SAT ha informado que todas las citas previamente agendadas para trámites presenciales en las oficinas afectadas serán reprogramadas. Los contribuyentes afectados recibirán nueva información sobre sus citas una vez que se normalice la situación y se reanuden las operaciones.

Canales de comunicación oficiales

Para mantenerse informado sobre la evolución de esta situación y las actualizaciones relacionadas con los servicios del SAT, se recomienda a los contribuyentes consultar los siguientes medios oficiales: Portal del SAT: sat.gob.mx Facebook: SAT México X: @SATMX Instagram: @satmx YouTube: @satmx El SAT agradeció la comprensión de los contribuyentes y reitera su compromiso con la seguridad de todos los usuarios de sus servicios. Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y estar atentos a las actualizaciones que se proporcionen en los días siguientes.