La Interpol lanzó la ficha roja para buscar a Inés Gómez Mont y su esposo en más de 195 países. La Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, solicitó a la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) la ficha roja en contra de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes ahora son buscados en más de 195 países. Esto después de ser investigados por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos, así como de defraudación fiscal y presunta delincuencia organizada. Estos delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que significa que en cuanto sean detenidos serán ingresados en distintos penales, Gómez Mont será internada en la prisión federal femenil de Morelos mientras que su esposo estará en el penal de Almoloya de Juárez. Fue en septiembre de este año que cuando un juez de control del Centro de Justicia Penal del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano otorgó la orden de captura en contra de la pareja por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las declaraciones

Derivado de estas acusaciones, Gómez Mont informó a través de sus redes sociales que no se le permitió acceder al expediente de su caso. “Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado, las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso”, mencionó. Se pensaba que la conductora estaba fuera del país junto con su esposo, sin embargo, en el mensaje mencionó que esperaba tener la oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. “Como lo anticipé en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra. Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y Prodecon”, dijo también en sus redes sociales. Presuntamente, a través de empresas factureras las cuales estaban bajo el control de Álvarez Puga desviaron 3 mil millones de pesos, esto después de la adquisición de diversos contratos para equipar los diversos penales federales. Con información de Milenio, Infobae y Reporte Índigo https://www.milenio.com/espectaculos/ines-gomez-mont-esposo-interpol-emite-ficha-roja-busqueda https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2021/10/19/interpol-giro-ficha-roja-contra-ines-gomez-mont-y-su-esposo-victor-manuel-alvarez-puga/ https://www.reporteindigo.com/reporte/emite-interpol-ficha-roja-contra-ines-gomez-mont-y-su-esposo-victor-manuel-alvarez-puga/

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