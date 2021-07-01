En las últimas semanas se han reportado diferentes ataques a través del correo electrónico de los contribuyentes. En las últimas semanas se han reportado correos falsos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en varias partes del país. Tanto en Baja California como en San Luis Potosí, contribuyentes han recibido correos electrónicos donde el SAT informa que tienen alguna deuda fiscal. Después, los invitan a entrar en un link donde se describe la deuda. En realidad, son enviados a una red falsa donde los contribuyentes pueden poner en peligro su información personal; además, en algunos casos, hacen pagos para saldar estas deudas inexistentes.

¿Bono del SAT?

Recientemente, La Silla Rota informó sobre otro tipo de correos apócrifos. Algunos contribuyentes han recibido mensajes donde "el SAT" informa sobre un bono. En entrevista con ese medio, Hiram Alejandro Camarillo, director de InfoSec en Seekurity, explicó que cuando los contribuyentes abren el correo, el atacante puede controlar su equipo. Esto incluye revisar sus documentos, grabar la pantalla, ejecutar programas, etc.

Correos falsos del SAT

Desde hace años, la autoridad fiscal utiliza el correo electrónico, por ejemplo, para enviar a los contribuyentes cartas invitación para que regularicen su situación. Sin embargo, se han detectado correos falsos a nombre del SAT con la finalidad de robar información de los contribuyentes. Para evitar ser víctima de un fraude semejante, es importante que aprendas a reconocerlos 1.- Revisa el dominio del correo Los correos del SAT siempre provienen de un remitente con dominio @sat.gob.mx, por lo que si proviene de cualquier otro, seguramente es falso. 2.- Checa su falta (o no) de ortografía Revisa el cuerpo de texto. Con frecuencia los correos apócrifos tienen faltas de ortografía o errores de diseño. 3.- No des tus datos ni descargues archivos Es posible que el correo te pida los datos de tu tarjeta de crédito, por ejemplo, con motivo de una supuesta devolución de impuestos. Sin embargo, el SAT nunca pide datos bancarios de los contribuyentes por medio de correos electrónicos. 4.- Utiliza la herramienta de verificación de cartas invitación del SAT Para salir de dudas, también puedes utilizar el servicio de verificación de cartas invitación y llamadas telefónicas por adeudos fiscales. Para ello, visita esta página. Ten a la mano el número de la invitación o el número telefónico desde el que te llamaron. Puedes leer más consejos para detectar correos falsos aquí. Con información de La Silla Rota y Pulso SLP https://lasillarota.com/dinero/recibiste-un-bono-del-sat-podrias-perder-mas-de-lo-que-te-imaginas/533813 https://pulsoslp.com.mx/slp/advierte-gobierno-sobre-correos-a-nombre-del-sat-para-fraudes/1326384

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.