Ahora los trabajadores que estén tramitando un crédito hipotecario o no hipotecario no tendrán que llevar el Aviso de Retención por Originación a su empleador para que lo firme y devolverlo al nota...

Ahora los trabajadores que estén tramitando un crédito hipotecario o no hipotecario no tendrán que llevar el Aviso de Retención por Originación a su empleador para que lo firme y devolverlo al notario En 2022, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) implementó un nuevo servicio a través del cual sustituyó la recepción del Aviso de Retención por Originación en formato físico para empleado y notario, por una confirmación electrónica que recibe el trabajador, quien debe avisar al patrón para que ingrese al Portal Empresarial a firmar de enterado. De acuerdo con Fiscalia, con el cambio, los trabajadores que estén tramitando un crédito hipotecario o no hipotecario (Mejoravit y ConstruYO) ya no tendrán que llevar el Aviso de Retención por Originación a su empleador para que lo firme y devolverlo al notario para integrarlo en el expediente de su financiamiento en su caso, puesto que la Confirmación de Trámites de Crédito sustituye este trámite.

Guía gráfica del INFONAVIT

En este contexto, la consultora indica que el INFONAVIT ofrece una guía para que el patrón pueda realizar el trámite en cuestión. La guía gráfica puede consultarse en la siguiente liga: ‘Guía de usuario para el Servicio de Confirmación de trámites de crédito’. El INFONAVIT indica que además es posible obtener en forma masiva, los avisos de crédito de todos tus trabajadores a través del servicio de “Consulta de trabajadores” o con el uso del Servicio de Intercomunicación de Avisos desde el sistema de control de nóminas.

Pasos para confirmar el trámite de crédito INFONAVIT de un trabajador

Fiscalia explicó que una vez realizada la confirmación, se deben seguir los siguientes pasos:

Resta esperar a que el trabajador concluya su trámite de crédito y dicho crédito se registre como ejercido. En el momento en el que el trámite de crédito haya concluido, el patrón deberá descargar el Aviso de Retención de Descuentos en el Portal Empresarial del Infonavit y realizar los descuentos al salario a partir de la fecha que corresponda.

Si el crédito del trabajador fue formalizado durante los últimos 10 días del bimestre, es posible que, por el corte de información, no aparezca el monto de aportación ni el factor de descuento en la Emisión Bimestral que el patrón recibe al inicio del siguiente bimestre, por lo que es importante que en este caso se tomen los datos del Aviso de Retención de Descuentos y se continúe con el descuento al salario del trabajador.

En caso de que por alguna cuestión técnica no sea posible obtener el Aviso de Retención de Descuentos, el INFONAVIT sugiere solicitarlo al trabajador, este lo puede obtener desde el sitio Mi Cuenta Infonavit.