La Coparmex pidió al SAT la emisión de las reglas de los esquemas reportables pero el SAT respondió que el cumplimiento de dicha obligación no se encuentra condicionado a la emisión de las reglas.

La Coparmex pidió al SAT la emisión de las reglas de los esquemas reportables pero el SAT respondió que el cumplimiento de dicha obligación no se encuentra condicionado a la emisión de las reglas.

Como parte de los cambios fiscales para 2020, se implementó la obligación de revelar esquemas reportables al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto será a partir de enero de 2021. Para implementar la nueva obligación se adicionó el Título Sexto. De la Revelación de Esquemas Reportables al Código Fiscal de la Federación (CFF). Dicho título está integrado del artículo 197 al 202 del CFF.

Reglas de los esquemas reportables

Sin embargo, aún falta que el SAT publique reglas de carácter general relacionadas con la revelación de esquemas reportables. [CFF 197, último párrafo, y 199, antepenúltimo párrafo]. En este contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó al SAT que sus agremiados están preocupados por la falta de reglas que regulen las obligaciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables.

Solicitan reglas de los esquemas reportables

El sindicato patronal explicó que aunque la obligación de presentar reportes entrará en vigor a partir de 2021, los esquemas que deberán ser revelados son los diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados a partir del año 2020. O con anterioridad a dicho año cuando alguno de sus efectos fiscales se refleje en los ejercicios fiscales comprendidos a partir de 2020. Por eso, la Coparmex conminó a las autoridades fiscales para que emitan las reglas de los esquemas reportables. Esto con la finalidad de que los contribuyentes puedan conocer la forma en cómo deben proceder con suficiente antelación. La organización empresarial afirma que actualmente permanecen en el estado de incertidumbre.

Respuesta del SAT a la Coparmex

En su respuesta, el SAT indicó que la publicación de las reglas de carácter general, se encuentra estrechamente vinculada con un acuerdo secretarial que emitirá la Secretaría de Hacienda, por lo que se requirió de un trabajo conjunto que a la fecha sigue desarrollándose. Sin embargo, la autoridad fiscal destacó que la obligación de la revelación de los esquemas reportables, se publicó con la finalidad de que los sujetos obligados implementen todas las acciones y medidas internas que consideren pertinentes. Esto para estar en posibilidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a partir del 2021. Es decir, el SAT afirmó que el cumplimiento de dicha obligación no se encuentra condicionado a la emisión de las reglas de carácter general. Además, la autoridad fiscal dijo que para que los sujetos obligados tengan certeza de la forma y términos en los que deberá presentar la información relacionada con los esquemas reportables, dará a conocer el esquema tecnológico que está desarrollando para dar cumplimiento a dicha obligación. Esto será a través de los canales oficiales de comunicación. Esto lo publicó el SAT en el documento Cuarta reunión bimestral 2020 con las coordinaciones nacionales de síndicos del contribuyente de Coparmex y Concamin. Pero la autoridad fiscal advirtió que la información contenida en el documento es de carácter informativo, y no crea derechos ni establece obligaciones distintas de las contenidas en las disposiciones fiscales.

Respuesta del SAT a la Prodecon

Recientemente, el SAT dio a conocer a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) que está trabajando en las reglas de carácter general, los instructivos y los formatos guía de los esquemas reportables. Puedes revisar el planteamiento de la Coparmex y la respuesta del SAT aquí / Páginas: 12 y 13 / Fecha de publicación: el documento tiene fecha de agosto, pero se publicó en octubre de 2020.

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