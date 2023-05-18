La única forma en la que el SAT comunica a los contribuyentes alguna situación relacionada con sus declaraciones fiscales, adeudos o devoluciones es a través del Buzón Tributario La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente alertó sobre la circulación de e-mails falsos con los que se busca robar devoluciónes de saldos a favor del Impuesto sobre la Renta (ISR). Las personas que quieren quedarse con las devoluciones envían e-mails falsos, que parecen del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para obtener información de los contribuyentes y solicitar los saldos a favor. Cristian Nazael García Olalde, delegado de la Prodecon en Nuevo León, dijo a Reforma que tienen detectado este tipo de comunicación apócrifa, conocida como "fishing", la cual es utilizada por la ciberdelincuencia para apropiarse de información, con la que buscan obtener ganancias ilícitas. García Olalde aclaró que la única forma en la que el SAT comunica a los contribuyentes alguna situación relacionada con sus declaraciones fiscales, adeudos o devoluciones es a través del Buzón Tributario. Así que nunca envía avisos por correo electrónico u otra vía. Los e-mails apócrifos tienen la particularidad de que no son enviados en forma individual a una sola dirección, sino que uno solo de ellos trae varios destinatarios y provienen de una cuenta distinta a la del SAT. El Contribuyente Gustavo Leal Cueva, presidente de la firma consultora Fiscalia, dijo al medio que los correos electrónicos de rechazo de devoluciones del SAT sin ninguna duda son falsos, pues la autoridad nunca usa esa vía para avisar de esas situaciones. "Para verificar si la solicitud de devolución fue aprobada o rechazada es necesario ingresar al portal del SAT, en donde hay una herramienta de consulta para ese fin, y es ahí donde está el estatus de la misma". Por eso, lo recomendable es no abrir esos correos electrónicos, ni las ligas ni archivos adjuntos, y borrarlos.

Con información de Reforma.