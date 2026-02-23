SAT publicó tasas efectivas de 40 industrias: si tu tasa está debajo del promedio, tienes mayor riesgo de auditoría. Qué significa. El 20 de febrero de 2026, el SAT publicó nuevos parámetros de tas...

SAT publicó tasas efectivas de 40 industrias: si tu tasa está debajo del promedio, tienes mayor riesgo de auditoría. Qué significa. El 20 de febrero de 2026, el SAT publicó nuevos parámetros de tasas efectivas de ISR para 40 industrias. Documento incluye datos de 2016 a 2023. Muchos empresarios ven estos números y no entienden qué significan o por qué importan. En realidad, estas tasas son herramienta que el SAT usa para identificar qué empresas están pagando menos impuesto que el promedio de su industria. Si tu empresa está debajo de esa tasa promedio, tienes mayor riesgo de auditoría. Entender qué son, cómo funcionan y qué significan para tu empresa es importante.

¿Qué es exactamente una tasa efectiva de ISR?

Es el porcentaje real de impuesto que una empresa paga sobre sus ingresos, no el porcentaje nominal de la ley. Diferencia importante:

Tasa nominal: 30% (es lo que dice la ley para el ISR de personas morales)

30% (es lo que dice la ley para el ISR de personas morales) Tasa efectiva: El porcentaje real que pagas considerando deducciones, créditos y ajustes

Ejemplo: Una empresa con ingresos de $100 millones podría tener tasa nominal de 30%, pero si tiene deducciones altas, su tasa efectiva es 15%. Eso significa paga $15 millones en ISR sobre los $100 millones de ingresos. La tasa efectiva refleja la realidad fiscal de cada empresa. No todas pagan el mismo porcentaje porque no todas tienen la misma estructura de costos y gastos.

¿Cómo se calcula la tasa efectiva?

Es simple matemáticamente: Tasa Efectiva = (ISR causado en el ejercicio / Total de ingresos acumulables) × 100 Ejemplo:

ISR que pagó la empresa en 2025: $10 millones

Ingresos acumulables en 2025: $100 millones

Tasa efectiva: ($10 millones / $100 millones) × 100 = 10%

Cualquier empresa puede calcular su propia tasa efectiva. Es cuestión de dividir impuesto pagado entre ingresos totales.

¿Cuál es el propósito del SAT al publicar estas tasas?

El SAT publica tasas efectivas para "medir riesgos impositivos". Eso significa que usa esta información para identificar contribuyentes con mayor probabilidad de incumplimiento. Lógica del SAT:

Si tu tasa está en promedio de la industria = probablemente cumplidor

Si tu tasa está arriba del promedio = probablemente cumplidor (pagas más que promedio)

Si tu tasa está debajo del promedio = posible riesgo (pagas menos que promedio)

No significa que estés incumpliendo si tu tasa es baja. Significa que tienes mayor riesgo de ser auditado porque tu situación es diferente a la norma. Es herramienta de priorización. Con millones de contribuyentes, el SAT no puede auditar a todos. Audita a los que se desvían más del promedio.

¿Cuál es el fundamento legal?

El Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF) autoriza al SAT a publicar "parámetros de referencia con respecto a utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas" de contribuyentes según su industria. Es poder que tiene el SAT desde hace años. Lo que cambió es que ahora publica datos de 40 industrias regularmente, con información actualizada. El artículo establece que esta información se publica para "medir riesgos impositivos". Es decir, para saber a quién auditar.

¿Qué incluye la publicación de febrero 2026?

El 20 de febrero de 2026, el SAT acaba de publicar la Primera Emisión 2026 de tasas efectivas de ISR. Esto es información reciente que incluye 40 industrias diferentes. Esta emisión contiene datos compilados desde 2016 hasta 2023, permitiendo ver la evolución de las tasas en un período de 8 años. Las emisiones anteriores habían cubierto 2016-2019, 2020-2021 y 2022-2023, pero esta Primera Emisión 2026 integra toda la información histórica. Sectores incluidos en la emisión:

Banca y seguros (6% promedio)

Minería (5-11% según tipo)

Fabricación (2-6% según línea)

Comercio (1-4% según tipo)

Industria automotriz (1-3% según segmento)

Cada industria tiene su propia tasa de referencia. Una farmacia con minisúper paga en promedio 1.92%. Banca paga 6.29%. Minería de oro paga 10.37%. Dato importante: El hecho de que el SAT publique esta emisión ahora en febrero 2026 significa que será usada como parámetro de referencia para auditorías de 2026 en adelante. Si tu empresa está siendo revisada este año, el SAT comparará tu tasa con estos datos de 2023 (los más recientes disponibles). El SAT probablemente publicará datos de 2024 y 2025 en años posteriores, pero por ahora, los números de 2023 son el parámetro oficial más actual. El SAT probablemente publicará datos de 2024 y 2025 en años posteriores, pero por ahora, los números de 2023 son el parámetro oficial más actual.

Tabla completa: Tasas efectivas de ISR por industria (2016-2023)

A continuación, la tabla oficial publicada por el SAT el 20 de febrero de 2026 con las 40 industrias y sus tasas efectivas a lo largo de 8 años:

Industria 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Banca múltiple o comercial 6.04% 5.12% 6.04% 5.33% 5.30% 4.89% 5.07% 6.29% Casas de bolsa 4.07% 4.66% 4.28% 4.34% 5.54% 5.05% 5.53% 5.81% Comercio al por mayor de artículos de perfumería 2.27% 2.28% 2.20% 2.35% 2.35% 2.68% 3.64% 4.33% Comercio al por mayor de desechos metálicos 5.22% 4.01% 3.43% 4.14% 3.73% 3.83% 3.89% 4.04% Comercio al por mayor de materiales metálicos 3.50% 2.81% 2.69% 2.02% 3.38% 3.93% 3.93% 4.09% Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 3.22% 2.94% 2.72% 3.41% 5.69% 4.94% 5.22% 5.25% Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos 3.29% 2.79% 2.96% 3.00% 2.00% 2.88% 3.08% 3.23% Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles 3.66% 2.95% 2.87% 2.69% 3.09% 3.32% 3.44% 3.60% Compañías afianzadoras 6.72% 5.50% 5.57% 6.28% 6.12% 5.23% 5.41% 6.76% Compañías de seguros no especializadas en seguros de vida 4.97% 4.96% 4.71% 5.23% 6.51% 5.74% 5.93% 6.00% Compañías especializadas en seguros de vida 5.14% 4.98% 5.69% 5.58% 5.31% 5.40% 5.97% 6.56% Fabricación de asientos para vehículos automotores 2.26% 2.08% 2.05% 2.17% 1.50% 2.97% 3.18% 3.33% Fabricación de carrocerías y remolques 4.06% 5.18% 4.47% 4.87% 4.24% 5.47% 5.79% 6.36% Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador 5.22% 4.99% 5.03% 4.72% 4.29% 4.06% 4.08% 4.09% Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores 4.47% 3.95% 3.44% 3.95% 4.05% 4.11% 4.13% 4.32% Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 5.36% 3.98% 4.49% 3.98% 3.97% 3.34% 3.89% 4.07% Fabricación de otras partes para vehículos automotrices 6.24% 5.41% 4.89% 4.93% 5.28% 5.20% 5.58% 5.87% Fabricación de otros productos de hierro y acero de material comprado 4.19% 3.13% 3.64% 4.25% 4.34% 4.80% 5.45% 5.57% Fabricación de otros productos metálicos 5.06% 4.31% 4.18% 4.05% 3.75% 4.34% 4.34% 4.40% Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices 3.96% 3.68% 3.55% 3.69% 3.77% 3.91% 3.93% 4.12% Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 3.16% 2.72% 2.67% 3.26% 2.14% 3.21% 4.11% 4.30% Fabricación de partes de sistemas de transmisión 3.14% 3.51% 3.41% 3.42% 3.69% 3.41% 3.77% 4.31% Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 5.31% 4.07% 4.63% 4.67% 3.91% 3.42% 3.96% 4.01% Fabricación de preparaciones farmacéuticas 5.76% 5.17% 4.77% 4.40% 5.87% 5.94% 6.39% 6.61% Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados 2.98% 3.82% 3.19% 2.81% 2.78% 3.03% 3.21% 3.30% Fabricación de tubos y postes de hierro y acero de material comprado 2.73% 3.12% 2.92% 2.14% 3.36% 3.94% 4.41% 4.74% Fabricación o ensamble de automóviles y camionetas 1.00% 1.00% 1.32% 1.39% 1.00% 1.45% 1.75% 2.58% Fabricación o Ensamble de camiones y tractocamiones 2.16% 1.89% 1.87% 1.72% 1.58% 2.46% 2.46% 2.74% Farmacias con minisúper 1.29% 1.62% 1.17% 1.15% 1.28% 1.83% 1.83% 1.92% Industria del aluminio 3.60% 2.76% 2.62% 3.20% 2.26% 2.56% 2.57% 2.97% Minería de cobre y níquel 7.53% 7.77% 8.97% 7.98% 9.81% 10.54% 10.90% 11.19% Minería de oro 6.44% 6.40% 6.42% 5.51% 7.48% 9.12% 9.41% 10.37% Minería de plata 6.23% 7.59% 6.86% 6.78% 6.33% 6.30% 6.50% 7.55% Minería de plomo y zinc 5.73% 5.97% 5.20% 5.64% 6.51% 5.97% 6.16% 7.85% Moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas 3.33% 3.63% 3.32% 4.50% 4.40% 4.72% 5.13% 5.31% Moldeo por fundición de todo tipo de piezas a partir de hierro y acero 4.58% 4.58% 4.69% 4.47% 4.25% 4.39% 4.58% 4.64% Sociedades de inversión de capitales 5.40% 5.50% 5.27% 5.75% 5.40% 5.11% 5.64% 5.92% Sociedades financieras de objeto múltiple 6.55% 6.01% 5.92% 5.20% 6.56% 6.93% 6.93% 6.93% Venta de automóviles nuevos al consumidor cuyo precio excede $150,000 1.45% 1.27% 1.32% 1.15% 1.14% 1.49% 1.60% 2.52% Venta de automóviles nuevos al consumidor cuyo precio no excede $150,000 1.28% 1.05% 1.00% 1.04% 1.14% 1.55% 1.68% 1.77%

¿Qué significa si mi tasa está arriba del promedio?

Significa que estás pagando más impuesto que la mayoría de empresas de tu industria. Desde la perspectiva del SAT, eres menor riesgo de auditoría. Posibles razones:

Tu negocio es más rentable que el promedio (menos gastos deducibles)

No estás aprovechando todas las deducciones disponibles

Tu modelo de negocio es diferente (menos costos, márgenes mayores)

Estás siendo más conservador con deducciones

En términos de riesgo fiscal, estar arriba es "mejor" porque llama menos atención.

¿Qué significa si mi tasa está debajo del promedio?

Significa que pagas menos impuesto que la mayoría de tu industria. Desde la perspectiva del SAT, eres de mayor riesgo potencial de auditoría. Posibles razones (legales):

Tu negocio es más eficiente (mayores gastos deducibles)

Aprovechas créditos fiscales disponibles (deducciones por investigación, inversión, etc.)

Tu estructura de costos es diferente a la industria

Tienes planeación fiscal legal (optimización de ISR)

Posibles razones (ilegales):

No estás reportando todos los ingresos

Estás deduciendo gastos que no son válidos

Usas esquemas de evasión

Punto clave: Estar debajo no significa que estés incumpliendo. Solo significa que el SAT te verá con mayor atención.

¿Significa que debo pagar más impuesto si mi tasa está baja?

No. La ley no obliga a pagar un mínimo basado en estas tasas. El SAT mismo aclara que "tener una tasa menor no implica necesariamente que se deban pagar impuestos por la diferencia" si el impuesto está correctamente determinado. Las tasas son parámetro de referencia, no obligación. Si tu impuesto está bien calculado (tienes deducciones válidas, documentadas, de acuerdo a ley), puedes tener tasa baja sin problema. Lo que sí significa es que tienes mayor probabilidad de ser auditado. Y cuando el SAT audita, revisa muy cuidadosamente que todas tus deducciones sean válidas y documentadas.

¿Es diferente "tasa baja legal" de "evasión"?

Sí, completamente. Tasa baja legal (planeación fiscal):

Deducciones reales, válidas según ley

Gastos documentados con facturas

Operaciones económicas genuinas

Estructuras legales permitidas por ley

Resultado: impuesto menor que promedio, pero sin ilegalidad

Evasión (ilegal):

No reportar ingresos

Deducir gastos falsos o inexistentes

Facturas falsas o de terceros

Operaciones ficticio sin sustancia económica real

Resultado: impuesto mucho menor que lo adeudado legalmente

La diferencia es fundamental. Una es legal (aunque auditable). La otra es delito.

¿Cómo calculo mi tasa efectiva y la comparo?

Paso 1: Obtén tu ISR causado del ejercicio De tu declaración anual del ISR. Es el monto de impuesto que pagaste (después de retenciones, pagos provisionales y ajustes). Paso 2: Obtén tu total de ingresos acumulables También de tu declaración anual. Es el total de ingresos menos deducciones de ley, sin aplicar créditos. Paso 3: Divide ISR entre ingresos ISR causado / Ingresos acumulables = tasa decimal. Multiplica por 100 para expresar en porcentaje. Paso 4: Compara con tu industria Busca tu industria en la tabla que publicó el SAT el 20 de febrero de 2026. Compara tu tasa con la de la industria (usa datos de 2023, más recientes). ¿Estás arriba, en promedio, o abajo? Eso te dice tu posición relativa.

¿Qué debo hacer si mi tasa está muy debajo del promedio?

Paso 1: Verifica que tu cálculo de impuestos sea correcto Revisa con tu contador que el ISR esté bien calculado. ¿Todas las deducciones son válidas? ¿Están bien documentadas? ¿Hay errores en el cálculo? Paso 2: Documenta por qué tu tasa es diferente Si es porque tienes deducciones válidas que otros no tienen, documéntalo. Si es porque tu negocio es estructuralmente diferente, explícalo. Prepárate para defenderlo ante una auditoría. Paso 3: Fortalece documentación de deducciones Si sabes que el SAT probablemente te auditará, asegúrate de que todas tus deducciones principales tengan respaldo. Facturas, contratos, comprobantes, evidencia de que realmente ocurrió el gasto. Paso 4: Consulta con asesor fiscal especializado Si tu tasa está muy por debajo del promedio y no tienes claridad sobre por qué, habla con contador especializado. Pueden revisar tu situación y aconsejar si hay riesgo real o si está todo en orden.

¿Qué industrias tienen tasas más altas y cuáles más bajas?

Según los datos de 2023 publicados por el SAT: Tasas más altas (mayor carga tributaria):

Minería de cobre y níquel: 11.19%

Minería de oro: 10.37%

Minería de plomo y zinc: 7.85%

Compañías afianzadoras: 6.76%

Tasas más bajas (menor carga tributaria):

Farmacias con minisúper: 1.92%

Venta de autos bajo $150,000: 1.77%

Fabricación o ensamble de automóviles: 2.58%

Industria del aluminio: 2.97%

La diferencia es dramática. Una minería paga 11%, una farmacia paga 1.92%. El sector, estructura y modelo de negocio impactan mucho.

¿Cuál es el impacto de la Primera Emisión 2026 publicada este mes?

El SAT acaba de publicar esta emisión el 20 de febrero de 2026. Eso significa que ahora tiene los parámetros oficiales que usará para auditorías de 2026. Implicaciones prácticas:

Si tu empresa está siendo auditada en 2026: El SAT comparará tu tasa de 2025 (o años anteriores) con los parámetros recién publicados. Estos parámetros usarán datos de 2023 como referencia más actual.

El SAT comparará tu tasa de 2025 (o años anteriores) con los parámetros recién publicados. Estos parámetros usarán datos de 2023 como referencia más actual. Si tu tasa está debajo del promedio publicado: Ahora es momento de prepararse. El SAT tiene datos frescos y probablemente intensificará auditorías.

Ahora es momento de prepararse. El SAT tiene datos frescos y probablemente intensificará auditorías. Si tu tasa está arriba del promedio: Estás en posición más segura, pero aún debes documentar bien tus operaciones.

Esta es publicación reciente (febrero 2026), así que es el parámetro que el SAT usará durante todo 2026 y probablemente parte de 2027, hasta que publique nueva emisión. Si aún no conoces tu tasa efectiva, es momento de calcularla. Y si está debajo del promedio de tu industria según esta emisión recién publicada, asegúrate de que tu documentación de deducciones esté completa y correcta. Probablemente. El SAT publicó datos hasta 2023 en febrero 2026. Conforme pasen los años, publicará datos más recientes. Las tasas de cada industria varían año a año. Por ejemplo, en la tabla mostrada, la minería de oro pasó de 6.44% en 2016 a 10.37% en 2023. Eso es aumento significativo en la tasa de la industria. Las empresas deben estar atentas a actualizaciones del SAT. Si tu industria tiene tendencia al alza, probable que el SAT espere tasas más altas en futuro. Documental bien tus ingresos, gastos y deducciones. Entiende cuál es tu tasa efectiva. Si está debajo del promedio, prepárate para explicarla. Eso es mejor defensa ante una auditoría.