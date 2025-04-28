Contribuyentes reportan mayores rechazos y demoras en las devoluciones del SAT 2025. Descubre las causas y cómo enfrentar esta nueva realidad fiscal La declaración anual 2024 trajo consigo un escen...

Contribuyentes reportan mayores rechazos y demoras en las devoluciones del SAT 2025. Descubre las causas y cómo enfrentar esta nueva realidad fiscal La declaración anual 2024 trajo consigo un escenario inesperado para miles de contribuyentes: un SAT más estricto y demorado en el proceso de devoluciones. Fiscalistas y plataformas especializadas reportan una ola de rechazos y reducción en los montos devueltos, generando incertidumbre entre quienes esperaban su saldo a favor.

¿Qué ha cambiado en el SAT este 2025?

De acuerdo con Oscar Sosa, director general de TaxDown, el comportamiento del SAT este año ha sido más riguroso, con rechazos masivos concentrados en los primeros días de abril, incluyendo fines de semana y días festivos. Los contribuyentes que presentaron su declaración con la información precargada también se vieron afectados, sin recibir explicaciones claras del motivo de rechazo.

Datos oficiales

Concepto Cifra reportada Declaraciones recibidas (1-23 abril) 8,083,412 Solicitudes de saldo a favor 5,610,266 Devoluciones realizadas 3,105,513 Monto devuelto 16,619 millones de pesos Tiempo promedio de devolución 8 días hábiles

Experiencias de los contribuyentes

Usuarios como María y Ana relatan problemas de acceso al portal, tiempos de espera más largos y reducciones inexplicables en los montos devueltos. Algunos incluso reportan haber enfrentado bloqueos y errores en el sistema del SAT durante el proceso de consulta o aclaración.

Causas del endurecimiento

Según expertos como Rolando Sosa del IMCP, la razón detrás de este endurecimiento radica en el uso de nuevas herramientas tecnológicas que permiten detectar inconsistencias y posibles fraudes de manera más eficiente.

Mayor control automatizado para prevenir devoluciones indebidas.

para prevenir devoluciones indebidas. Solicitud de documentación adicional en caso de discrepancias.

en caso de discrepancias. Revisión más exhaustiva de deducciones y comprobantes fiscales.

Recomendaciones para los contribuyentes

Frente a este nuevo panorama, los especialistas recomiendan: