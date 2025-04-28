Contribuyentes reportan mayores rechazos y demoras en las devoluciones del SAT 2025. Descubre las causas y cómo enfrentar esta nueva realidad fiscal La declaración anual 2024 trajo consigo un escenario inesperado para miles de contribuyentes: un SAT más estricto y demorado en el proceso de devoluciones. Fiscalistas y plataformas especializadas reportan una ola de rechazos y reducción en los montos devueltos, generando incertidumbre entre quienes esperaban su saldo a favor.
¿Qué ha cambiado en el SAT este 2025?
De acuerdo con Oscar Sosa, director general de TaxDown, el comportamiento del SAT este año ha sido más riguroso, con rechazos masivos concentrados en los primeros días de abril, incluyendo fines de semana y días festivos. Los contribuyentes que presentaron su declaración con la información precargada también se vieron afectados, sin recibir explicaciones claras del motivo de rechazo.
Datos oficiales
|Concepto
|Cifra reportada
|Declaraciones recibidas (1-23 abril)
|8,083,412
|Solicitudes de saldo a favor
|5,610,266
|Devoluciones realizadas
|3,105,513
|Monto devuelto
|16,619 millones de pesos
|Tiempo promedio de devolución
|8 días hábiles
Experiencias de los contribuyentes
Usuarios como María y Ana relatan problemas de acceso al portal, tiempos de espera más largos y reducciones inexplicables en los montos devueltos. Algunos incluso reportan haber enfrentado bloqueos y errores en el sistema del SAT durante el proceso de consulta o aclaración.
Causas del endurecimiento
Según expertos como Rolando Sosa del IMCP, la razón detrás de este endurecimiento radica en el uso de nuevas herramientas tecnológicas que permiten detectar inconsistencias y posibles fraudes de manera más eficiente.
- Mayor control automatizado para prevenir devoluciones indebidas.
- Solicitud de documentación adicional en caso de discrepancias.
- Revisión más exhaustiva de deducciones y comprobantes fiscales.
Recomendaciones para los contribuyentes
Frente a este nuevo panorama, los especialistas recomiendan:
- Revisar cuidadosamente la información precargada antes de enviar la declaración.
- Conservar todos los comprobantes fiscales (CFDI) y estados de cuenta.
- Corroborar que los datos bancarios (CLABE) sean correctos.
- Consultar a un experto fiscal si se recibe un requerimiento o rechazo.
- No desesperar: el SAT cuenta con hasta 40 días hábiles para resolver devoluciones.