Sin reforma fiscal, algunos especialistas esperan que el SAT utilice las auditorías para mantener o aumentar la recaudación. En junio, el presidente López Obrador dijo que no habría reforma fiscal este año, ya que no había necesidad de hacerla. La pandemia y el relevo en la Secretaría de Hacienda parecen indicar que lo más viable será la miscelánea fiscal como parte del Paquete Económico 2022, como lo anunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez. Como ya hemos dado a conocer antes, para algunos especialistas, la falta de reforma fiscal podría significar un aumento en la fiscalización para mantener los ingresos. En opinión de la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales Flores, se espera que exista una mayor fiscalización en algunos sectores. La presidenta del IMCP explicó que el Gobierno de México buscará compensar la recaudación con fiscalización, porque necesitará más ingresos y no habrá un incremento en los impuestos. Recientemente, en entrevista con Reforma, advirtió Marcelo Flores Serna, fundador del despacho LBM, hizo eco de la opinión de Perales. De acuerdo con Flores, el SAT usará las auditorías para recuperar una parte de la recaudación. Flores también explicó que las auditorías estarán destinadas a contribuyentes con ingresos anuales iguales o mayores a mil 125 millones de pesos; sin embargo, podemos esperar un aumento de auditorías para todos los contribuyentes. Según el especialista, el SAT intentará conseguir una recaudación récord por este medio. Como evidencia de este enfoque por parte del fisco, Flores señaló que en la administración actual el SAT ha recuperado 964 mil millones de pesos por auditorías. Esto demuestra una fiscalización más agresiva.

Auditorías no tienen buenos resultados

Al cierre de 2020, el fisco recaudó 496 mil 217 millones de pesos por auditorías. Esto representa un aumento de 106% frente a 2019; además, es el monto más alto registrado por este concepto. Sin embargo, en el primer semestre de este año, el fisco registró una caída importante en la recaudación por auditorías con 12% menos para quedar en 247 mil millones de pesos. En el primer trimestre del año, se registró un aumento de 33% en auditorías; sin embargo, en el segundo trimestre la tendencia cambió. Como señala Reforma, el SAT llevaba dos años seguidos con crecimientos importantes por este concepto. Como ya dijimos, en 2020 logró romper su propio récord establecido en 2019. En entrevista con el mismo medio, Mario Barrera, socio de Holland & Knight, explicó que las auditorías de este año reflejan los resultados de 2019 y 2020. Así, las auditorías de 2021 reflejarán la mala situación económica de las empresas por la pandemia en 2020. Por esto, Barrera espera que los resultados de las auditorías no superen los de años pasados. Con información de Reforma https://www.reforma.com/preven-llegue-sat-a-auditorias-record/ar2234173 https://www.reforma.com/cae-recaudacion-via-auditorias/ar2234135?v=4

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