Los precios de algunos productos aumentarán, debido a la actualización del IEPS para 2022.
El 23 de diciembre, la Secretaría de Hacienda anunció la actualización de las cuotas en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2022. Debido a la actualización del IEPS, los precios de los refrescos, cigarros y gasolinas registrarán un incremento en 2022.
Actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para 2022
La actualización, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica que para el próximo año, el IEPS que pagarán los consumidores subirá 7.36%. Esto se debe a la actualización anual de las cuotas del IEPS que se aplica a los siguientes productos:
Tabacos labrados.
Combustibles automotrices.
Bebidas saborizadas.
Combustibles fósiles.
Gasolinas y diésel que se destinan a las entidades federativas.
Cuotas del IEPS para 2022
Según lo publicado en el DOF, entre otras, las cuotas del IEPS para 2022 serán las siguientes:
La cuota por cigarro aplicable a tabacos labrados: 0.5484 pesos por cigarro.
Gasolina menor a 91 octanos (verde): 5.4917 pesos por litro.
Gasolina mayor o igual a 91 octanos (roja): 4.6375 pesos por litro.
Diésel: 6.0354 pesos por litro.
La cuota por litro aplicable a bebidas saborizadas: 1.3996 pesos por litro.
Puedes ver el acuerdo que establece la actualización del IEPS para 2022 aquí / Fecha de publicación: 23 de diciembre de 2021.
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