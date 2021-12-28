Los precios de algunos productos aumentarán, debido a la actualización del IEPS para 2022.

Los precios de algunos productos aumentarán, debido a la actualización del IEPS para 2022.

El 23 de diciembre, la Secretaría de Hacienda anunció la actualización de las cuotas en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2022. Debido a la actualización del IEPS, los precios de los refrescos, cigarros y gasolinas registrarán un incremento en 2022.

Actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para 2022

La actualización, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica que para el próximo año, el IEPS que pagarán los consumidores subirá 7.36%. Esto se debe a la actualización anual de las cuotas del IEPS que se aplica a los siguientes productos:

Tabacos labrados.

Combustibles automotrices.

Bebidas saborizadas.

Combustibles fósiles.

Gasolinas y diésel que se destinan a las entidades federativas.

Cuotas del IEPS para 2022

Según lo publicado en el DOF, entre otras, las cuotas del IEPS para 2022 serán las siguientes:

La cuota por cigarro aplicable a tabacos labrados: 0.5484 pesos por cigarro.

Gasolina menor a 91 octanos (verde): 5.4917 pesos por litro.

Gasolina mayor o igual a 91 octanos (roja): 4.6375 pesos por litro.

Diésel: 6.0354 pesos por litro.

La cuota por litro aplicable a bebidas saborizadas: 1.3996 pesos por litro.

Puedes ver el acuerdo que establece la actualización del IEPS para 2022 aquí / Fecha de publicación: 23 de diciembre de 2021.

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