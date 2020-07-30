En 2019 se determinó que, bajo la actual dirección de la ex atleta Ana Guevara, se desviaron recursos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por 50.8 millones de pesos. En 2019, la Secretaria de la Función Pública (SFP) realizó siete auditorías a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que está a cargo de la ex velocista Ana Gabriela Guevara. El resultado reveló que existen irregularidades por 50.8 millones de pesos en la asignación y comprobación de un fideicomiso, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). Se dio a conocer, en un reportaje de Proceso, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) exigió a la SFP hacer públicos los documentos con los cuales determinó el desvío de 50.8 mdp de la Conade. La SFP decidió resguardar los documentos por dos años, argumentando que se trataba de un proceso en trámite y que hacerlos públicos podía influir en el resultado o modificar los hechos u omisiones a fiscalizar. Por petición de un ciudadano inconforme, el Inai revisó el caso y determinó lo siguiente: “El Inai estima improcedente la reserva aludida. El agravio vertido por el particular resulta fundado. Como consecuencia de lo anterior, este Instituto estima procedente MODIFICAR la respuesta e instruye al sujeto obligado (la SFP) en los siguientes términos: entregue al solicitante las facturas, boletos de avión, facturas de hoteles, alimentos, bebidas, o cualquier otro rubro en el que ampare gasto del dinero de FODEPAR y que haya servido para comprobar la erogación de recursos públicos”.

Desvío de la Conade

Proceso enlistó las siguientes irregularidades:

21 entrenadores de alto rendimiento no cumplen con el perfil designado para su cargo, esto deja un daño de 300 mil pesos.

4 entrenadores y 7 prestadores de servicios hicieron uso de instalaciones exclusivas para deportistas, dejando un daño de 133 mil pesos; sin embargo, la Conade reconoció este hecho y regresó el 90% del monto.

Se encontraron facturas falsas de gastos de viaje al extranjero por motivo de competencias internacionales, el gasto fue de 31 millones de pesos.

En la actividad de federaciones responsables de organizar gastos, se manipularon las cifras de desembolso hasta por 14 millones de pesos.

De las siete auditorías realizadas a la Comisión, se derivaron 22 observaciones, de las cuales seis quedan pendientes.

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