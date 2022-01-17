El fisco ofrecerá tutoriales para que los contribuyentes se familiaricen con las nuevas aplicaciones para declaraciones de personas físicas y morales.

El fisco ofrecerá tutoriales para que los contribuyentes se familiaricen con las nuevas aplicaciones para declaraciones de personas físicas y morales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que actualizó y desarrolló nuevas aplicaciones en su portal para las declaciones del ejercicio fiscal 2022. A través de un comunicado, el SAT explicó que estas herramientas cuentan con una estructura lógica y sencilla que incluye cálculos automáticos, así como información prellenada que se obtiene de las facturas electrónicas (CFDI) y de las declaraciones anuales anteriores. En este sentido, el organismo fiscalizador detalló que con la intención de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas y morales, realizará a través de su canal en YouTube la transmisión de nuevos tutoriales con las novedades fiscales que estarán vigentes para el cumplimiento de las obligaciones a partir de enero 2022.

Fechas de transmisión de tutoriales

A continuación se pueden ver los temas y las fechas de transmisión de los tutoriales para las declaraciones del ejercicio fiscal 2022:

Declaración Anual 2021 para Personas Morales - Viernes 14 de enero a las 12:00 horas.

Declaración de pago provisional de ISR para personas morales y Régimen General (Nueva) - Viernes 14 de enero a las 16:00 horas.

ISR retenciones por salarios (Nueva) así como ISR retenciones por asimilados a salarios (Nueva) - Lunes 17 de enero a las 12:00 horas.

IVA retenciones de personas físicas y morales (Nueva) - Lunes 17 de enero a las 16:00 horas.

Visor de facturas emitidas y recibidas (Nuevo) - Martes 18 de enero a las 12:00 horas.

Simuladores para personas físicas y morales

Por último, la autoridad fiscal invitó a los contribuyentes a ingresar al Portal del SAT en donde ya se encuentran disponibles los simuladores de las declaraciones. Además, reiteró su compromiso para cumplir con el abc institucional: “aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción”, concluyó. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 14 de enero de 2022.

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