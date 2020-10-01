La titular del SAT, Raquel Buenrostro manifestó que las donatarias se prestan para operaciones vinculadas al lavado del dinero

Según expertos, con la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2021, en lo referente a la reforma del artículo 80 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), existe la posibilidad de que desaparezca la quinta parte de las 9 mil 38 donatarias autorizadas. El pasado 21 de octubre en la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa, que dice lo siguiente: “Cuando las donatarias obtengan más del 50% de sus ingresos en actividades no relacionadas con su objeto social perderán su autorización”. En una conferencia de prensa convocada por el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (Cemefi) y en la cual participaron varias organizaciones civiles, las asociaciones manifestaron su postura respecto a los cambios al artículo 80 de la Ley del ISR aprobados por los diputados. Entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) invitadas están Grupo Unidos por los derechos de las OSC (UNIDOSC ), así como Estándares Pro Bono y el Grupo Fiscal de OSC (conformado por otras ocho organizaciones civiles). Durante la conferencia de prensa, Jorge Villalobos, presidente ejecutivo de Cemefi aseguró que de acuerdo a un estudio realizado por su institución, el 20% de las donatarias podría desaparecer con esta reforma. Es decir, alrededor de mil 800 asociaciones civiles podrían dejar de operar.

Ante los motivos para regular el artículo 80 de la Ley del ISR en la Miscelánea Fiscal 2021, se dijo que en 2019 el 66% de los ingresos de las donatarias, alrededor de 132 mil millones de pesos, fueron por actividades no relacionadas a su objeto social. Villalobos mencionó que “el problema es que el dato que propone la exposición de motivos sale de las cifras de la declaración anual de 2019 y del portal de transparencia, en la cual no hay rubros para reflejar lo que son ingresos relacionados como colegiaturas, servicios de salud, de los no relacionados. Esos 132 mil millones, la mayoría corresponde a recursos relacionados”. Por otra parte Raúl Ybarra Ysunza, miembro de la Red de Abogados Estándares Pro Bono explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiende a considerar los ingresos por cuotas de recuperación de las organizaciones como ingresos no relacionados. Añadió que “cuando una escuela da servicios de educación cobra cuotas de recuperación, ese ingreso está relacionado, pero el SAT no lo cuenta de esa forma. Lo mismo pasa con una clínica que da servicios con cobro de cuotas”. Ybarra Ysunza dijo que actualmente la administración jurídica y normativa del SAT trabaja en una reingeniería de los formatos de declaración anual de las organizaciones civiles para que se pueda desclasificar los ingresos relacionados de los no relacionados. Sin embargo, la propuesta de ley avanza con supuestos no sustentados. Sin embargo Raquel Buenrostro, titular del SAT afirmó el pasado 23 de octubre, en otra conferencia de prensa, que “las donatarias se prestan para operaciones que pueden ser como las de las factureras y también pueden ser presuntivas de lavado de dinero, y ahorita con la pandemia se ha hecho un abuso de las donatarias”. De acuerdo con la jefa del SAT, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a fin de evitar que las asociaciones civiles realicen actividades lucrativas. Buenrostro añadió que “no digo que sean todas, hay unas que son muy buenas y sirven mucho y han hecho mucho por las instituciones, pero precisamente por eso tenemos que cuidarlas. Lo que queremos hacer es realmente blindar el noble oficio de las organizaciones sin fines de lucro. No podemos permitir que algo tan noble se contamine con operaciones que parecen lavado de dinero”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-impuesto-sexista-que-los-diputados-se-negaron-a-quitar-porque-recauda-3-mil-mdp/ Con información de Cemefi.

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