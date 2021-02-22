De acuerdo con especialistas, las regulaciones a la subcontratación en estos países facilitan utilizar el esquema. Una de las propuestas más importantes de la reforma al outsourcing es la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación. La iniciativa original decía que se permitiría la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Para esto sería necesaria una autorización de la STPS, y los prestadores de servicios formarían parte de un padrón público nacional. De acuerdo con especialistas, esta propuesta tiene el enfoque contrario al que otros gobiernos de la región han tomado. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada estado emite una licencia, normalmente de dos años, para las empresas. Además, los trabajadores siempre saben quién es su empleador, la duración del contrato, sus obligaciones, etc. En Canadá, las agencias de empleo y subcontratación deben contar con una licencia especial para operar. Actualmente, Estados Unidos cuenta con casi 17 millones de personas bajo este esquema; en cambio, México tiene cerca de 3 millones. Por último, Canadá solamente tiene 625 mil trabajadores subcontratados. Por esto, Norteamérica es una de las regiones con mejores industrias de subcontratación. De acuerdo con World Employment Confederation 2020, este esquema genera 20 millones de empleos a través de 21 mil empresas dedicadas al outsourcing. De acuerdo con el mismo informe, la región de América del Norte es la que genera más puestos de trabajo; además, es la que más ventas genera en el año.

Nueva iniciativa en México

En entrevista con El Contribuyente, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), Héctor Márquez, aseguró que en pláticas con funcionarios de la Secretaría del Trabajo la autoridad ha asegurado que la iniciativa para regular el outsourcing sería presentada durante este periodo de sesiones, que comprende del 1 de febrero al 30 de abril de 2021. El representante empresarial dijo que si bien no tienen conocimiento de lo que vendrá en la iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo federal para regular el outsourcing, sí han notado una disposición positiva por parte de la autoridad para escuchar a la iniciativa privada. Con información de Reforma https://www.reforma.com/facilitan-en-eu-y-canada-el-outsourcing/gr/

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