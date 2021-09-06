La industria de la construcción podría ser una de las más afectadas por la reforma al outsourcing. Por esto, piden flexibilidad y lineamientos específicos. Desde que se anunciaron los cambios relac...

La industria de la construcción podría ser una de las más afectadas por la reforma al outsourcing. Por esto, piden flexibilidad y lineamientos específicos. Desde que se anunciaron los cambios relacionados con la reforma al outsourcing o subcontratación laboral, la industria de la construcción se posicionó como una de las que podría ser más afectadas. Ahora que todos los cambios entraron en vigor, varios representantes del sector están levantando la voz para llamar la atención sobre los problemas específicos que enfrenta su industria.

Más flexibilidad

Entre ellos está Netzahualcóyotl Salvatierra, aspirante a la presidencia de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). De acuerdo con él, la prórroga de un mes no fue suficiente para muchas empresas, por lo que algunas podrían cerrar o verse forzadas a despedir a sus empleados. Salvatierra explicó en entrevista con Reforma que las empresas que no alcanzaron a inscribirse al REPSE podrían enfrentar problemas laborales, fiscales e incluso penales. También dijo que representantes del sector buscarán un diálogo con el gobierno federal para tener más flexibilidad.

Reglas específicas para la industria

Por otra parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) advirtió sobre retrasos en las obras por la reforma. Además, dijeron que todavía hay un problema de interpretación de la ley que la autoridad no ha aclarado. En entrevista con El Economista, Carlos Del Río Madrigal, presidente de CMIC Jalisco, explicó que esta industria necesita lineamientos específicos. En este sentido, dijo que en la construcción no se da subcontratación de personal, sino que son esquemas de prestación de servicios o esquemas mercantiles donde una empresa se contrata con otra empresa. Por otro lado, la reforma establece que quien ofrezca los servicios especializados no puede compartir la misma actividad económica que el contratante. Sin embargo, esto es imposible en la construcción, de acuerdo con Del Río. Por último, señaló que el 95% de las empresas del sector son mipymes que no cuentan con la capacidad administrativa para llevar a cabo todos los trámites del REPSE. Por esto, dice que serán los pequeños negocios los que se vean más afectados y esto es lo que podría llevar al retraso en las obras. Una de las propuestas de la CMIC es que las nueve mil empresas que la conforman puedan hacer una libre asociación con actividades económicas semejantes. Con información de Reforma, El Economista y El Heraldo https://www.reforma.com/temen-constructores-golpe-por-outsourcing/ar2251052 htps://www.heraldo.mx/constructoras-mas-castigadas/ https://www.eleconomista.com.mx/estados/CMIC-pide-lineamientos-especificos-para-el-sector-20210901-0129.html

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