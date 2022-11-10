Es un archivo digital que compila los documentos y datos personales del trabajador, así como los de sus beneficiarios La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) introdujo el...

Es un archivo digital que compila los documentos y datos personales del trabajador, así como los de sus beneficiarios La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) introdujo el Expediente Electrónico Único en 2015, se trata de un archivo digital que compila tus documentos, datos personales, así como los de tus beneficiarios, es decir, las personas que recibirán la pensión y/o el dinero de la cuenta individual en caso de que fallezcas. Este archivo es necesario para poder hacer cualquier trámite con tu Afore y solo necesitas generarlo una vez, ya que contarás con él durante toda tu vida laboral y sirve para realizar procedimientos de manera ágil y segura relacionados con su cuenta individual, es decir, aquella que se genera desde que una persona trabaja y resguarda sus recursos hasta llegar el momento de jubilación para entregarlos en una sola exhibición o en forma de pensión.

Según la CONSAR, de enero de 2015 a agosto de 2022, ya se han conformado más de 33.6 millones de Expedientes Electrónicos Únicos, lo que representa 46% del total de cuentas. Sin embargo, de esos expedientes conformados solo 29.2 millones (87%) cuentan con enrolamiento de datos biométricos, es decir, que hay aproximadamente 60% de afiliados de Afores en incumplimiento aún.

¿Qué datos contiene?

Identificación oficial.

Fotografía que se tomará en sucursal.

Firma electrónica.

Mensaje de voz grabado.

Huellas digitales.

Datos personales.

Comprobante de domicilio.

Datos de tus beneficiarios.

Firma biométrica y manuscrita digital del agente promotor que gestione el trámite.

El expediente de identificación del trabajador deberá contener también la firma biométrica y firma manuscrita digital del agente de servicio o del agente promotor que gestione el trámite, mismas que deberán ser asentadas en presencia del trabajador.

¿Para qué trámites es requerido?

Retiro por gastos de matrimonio.

Retiro por desempleo.

Registro o traspaso de tu cuenta individual.

Actualización o modificación de algunos de tus datos.

Unificación y separación de cuentas.

Elección de Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro o también conocida como SIEFORE.

Reintegración de recursos.

Al momento de pensionarte para disponer de tu Ahorro Voluntario.

¿Cómo solicitarlo?

La persona interesada tendrá que acudir a su Afore y brindar la siguiente documentación: