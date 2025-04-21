¿Qué es la UMA? La UMA o Unidad de Medida y Actualización es la unidad de cuenta que se utiliza en México como índice de referencia, medida o base económica en pesos para determinar la cuantía de pago de obligaciones, créditos INFONAVIT, multas, impuestos y deducciones personales. Su creación tenía como objetivo sustituir el esquema Veces Salario Mínimo (VSM) y reducir el impacto inflacionario en caso de aumento del sueldo mínimo. Siempre que ocurría un aumento de salarios no solo incrementaba los sueldos, sino también las obligaciones fiscales, por lo que desde el 27 de enero de 2016 es usada la UMA. Aunque durante 2016 tuvo el mismo valor que el salario mínimo, a partir de 2017 los valores del salario mínimo y la UMA son diferentes.

¿Para qué se usa la UMA? En la actualidad esta unidad de medida es usada para calcular multas, impuestos, diferentes trámites gubernamentales y prestaciones calculadas en VSM, así como créditos hipotecarios en VSM a menos que estos se hayan cambiado a pesos. Lo más importante fue desligar de estos cálculos el salario mínimo de los trabajadores, logrando reducción inflacionaria, y permitiendo mejoras salariales sin encarecer el pago de obligaciones fiscales. Pongamos por ejemplo la multa por no verificar a tiempo un auto. De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la multa es de 20 días. Con UMA, al valor actual, equivale a $2,346.20 pesos. Si se calculara con el salario mínimo, el monto sería considerablemente mayor. ¿Para qué cálculos se usa la UMA? Créditos hipotecarios en VSM

Multas

Impuestos

Trámites gubernamentales

Prestaciones calculadas en VSM

¿Cuánto vale la UMA 2026? Cada año se actualiza el valor de la UMA, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el encargado de dar a conocer y publicar su valor diario, mensual y anual. El valor UMA 2026 es de $117.31 pesos diarios, $3,566.22 pesos mensuales y $42,794.64 pesos al año.

Valor histórico de la UMA Año Diario Mensual Anual 2026 $117.31 $3,566.22 $42,794.64 2025 $113.14 $3,439.46 $41,273.52 2024 $108.57 $3,300.53 $39,606.36 2023 $103.74 $3,153.70 $37,844.40 2022 $96.22 $2,925.09 $35,101.08 2021 $89.62 $2,724.45 $32,693.40 2020 $86.88 $2,641.15 $31,693.80 2019 $84.49 $2,568.50 $30,822.00 2018 $80.60 $2,450.24 $29,402.88 2017 $75.49 $2,294.90 $27,538.80 2016 $73.04 $2,220.42 $26,645.04

Calcular el valor de la UMA Para saber el valor mensual de la UMA se debe multiplicar su valor diario por 30.4. Para calcular el valor anual se multiplica su valor mensual por 12. El valor de la UMA cambia cada 12 meses, ya que el INEGI actualiza su valor. Entra en vigor el 1 de febrero de cada año, por lo que los trámites gubernamentales se encarecen anualmente.

¿Cuánto es 25 UMA? Calcula tu SBC El tope del salario base de cotización ante el IMSS son 25 veces la UMA: $117.31 × 25 = $2,932.75 diarios en 2026. Ese es el máximo con el que un trabajador puede quedar registrado, por alto que sea su sueldo. Calcula el salario base de cotización con tu factor de integración →