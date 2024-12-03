El presidente de Coparmex Nuevo León señala que no es el momento para reformas laborales en México, advirtiendo que cambios como la reducción de la jornada laboral podrían afectar la competitividad

El presidente de Coparmex Nuevo León señala que no es el momento para reformas laborales en México, advirtiendo que cambios como la reducción de la jornada laboral podrían afectar la competitividad

Ante el panorama económico de 2025, que incluye una posible desaceleración, recortes en la calificación crediticia de México e imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, Gabriel Chapa Muñoz, presidente de Coparmex Nuevo León, señaló que no es momento para realizar reformas laborales, como la reducción de la jornada laboral.

"No es el momento para que los legisladores nos cambien la jugada en la jornada laboral", expresó. "En Coparmex hemos dicho que una reforma en este sentido afectaría gravemente nuestra competitividad".

Chapa explicó que las empresas aún están adaptándose a las reformas implementadas en los últimos 18 meses, como la regulación de la subcontratación, el incremento en las pensiones, el aumento en las vacaciones, los ajustes salariales y el impacto del impuesto sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

"Estos cinco cambios han generado costos significativos para las empresas. Antes de hablar de reducir la jornada laboral, es fundamental consolidar estas medidas", afirmó.

Además, destacó los problemas para cubrir vacantes en diversas ciudades del país. "Si reducimos las horas laborales, necesitaremos más empleados, pero ¿de dónde vamos a sacar esa mano de obra?", cuestionó.

Preocupación por la calificación crediticia

Chapa también expresó inquietud por los recortes en las perspectivas de calificación crediticia para México. "Si esta tendencia persiste, podríamos enfrentar una degradación que elevaría los intereses de la deuda gubernamental", advirtió.

Esto afectaría no solo al gobierno, sino también a las empresas que busquen financiamiento, incrementando las tasas de interés y complicando la competitividad empresarial.

¿Incremento de impuestos en el horizonte?

Aunque no se ha anunciado un alza de impuestos, Chapa no descartó esta posibilidad en el corto plazo. "La Federación necesita más ingresos, y aunque esperamos que el SAT mejore en su eficiencia recaudatoria, el gobierno mexicano también debe reducir su déficit para evitar la tentación de aumentar impuestos", señaló.

Además, enfatizó la necesidad de combatir la informalidad, que representa más del 52 % de las actividades económicas del país, lo que limita la recaudación fiscal.

Impacto de los aranceles y problemas de movilidad

Respecto al anuncio de Donald Trump sobre un incremento de aranceles al 25 %, Chapa destacó que el gobierno mexicano debe colaborar con Estados Unidos en temas clave como el combate a la migración y el tráfico de fentanilo para mitigar los efectos.

Finalmente, subrayó que la movilidad es otro desafío importante para empresas y familias. "Traslados de 3 o 4 horas impactan directamente la productividad y la calidad de vida", concluyó.