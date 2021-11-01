Con la segunda etapa de la reforma laboral, la STPS dejará de realizar trámites sindicales a partir de la próxima semana. Estas actividades serán responsabilidad del Centro Federal de Conciliación ...

Con la segunda etapa de la reforma laboral, la STPS dejará de realizar trámites sindicales a partir de la próxima semana. Estas actividades serán responsabilidad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La segunda etapa de la reforma laboral entrará en vigor el próximo 3 de noviembre. A partir de ese día, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) arrancará el Registro Público Nacional de los Sindicatos. Como señala La Jornada, la próxima semana empezarán a operar 132 sedes de las nuevas instituciones de justicia laboral. Estos se sumarán a las 55 sedes que ya están operando desde la primera fase de la reforma. Así, a partir del próximo miércoles, el CFCRL será responsable de registrar sindicatos y contratos colectivos. Debido a esto, todos los trámites en materia sindical se deberán realizar ante esta institución a través de su página oficial.

STPS dejará de lado algunas funciones

Esta semana la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación con el cual se declara el fin de sus funciones registrales para cuestiones sindicales. Además, como señala El Economista, se darán otros cambios administrativos. Por ejemplo, la Profedet también modificará su reglamento para dejar de lado los servicios de conciliación por servicios de mediación. En entrevista con ese medio, Carolina Ortiz Porras, procuradora federal de la Defensa del Trabajo, explicó que la reforma laboral establece que la conciliación solo puede ser llevada a cabo por funcionarios del CFCRL. La Profedet se encargará de mediación, la cual tiene algunas diferencias con la conciliación. Así, solamente podrá ofrecer información y orientación a los trabajadores.

Con información de El Economista y La Jornada https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/STPS-baja-la-cortina-de-los-tramites-para-los-registros-sindicales-y-la-conciliacion-20211028-0099.html https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/28/politica/publican-acuerdo-para-segunda-etapa-de-reforma-laboral/

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