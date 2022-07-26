Expertos en materia fiscal advierten que actualmente obtener una cita presencial en las oficinas del SAT puede tardar hasta seis meses. Los trámites que requieren citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) están detenidos debido a la escasez citas en las oficinas del fisco. Algunos de los trámites que se han complicado por la escasez de citas en el órgano recaudador son la inscripción al RFC, la firma electrónica o e.firma, la Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC) o CIECF, y la obtención de la Constancia de Situación Fiscal, de acuerdo con el abogado fiscalista, Jorge Alberto Pickett Corona. Ejemplo de lo anterior, es el caso de un contribuyente que informó a Reporte Indigo que ha estado “formado” por dos meses en una fila virtual a la que el portal del SAT lo integró para poder generar una cita y con ello obtener su firma electrónica.

Cabe resaltar que dos meses es un periodo común de espera. Sin embargo, expertos en materia fiscal advierten que actualmente obtener una cita presencial en las oficinas del órgano recaudador puede tardar hasta seis meses.

“La autoridad ha manifestado de manera reiterada este rezago que tiene en trámites fiscales y en citas, el último que salió fue en este primer trimestre de informe de gestión que seguían reconociendo un rezago en citas, sin embargo es un avance respecto a agosto de 2021 cuando tenían un rezago de seis millones de trámites sin atender ”, explica Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC).

Asimismo, el Instituto ha señalado que “hay una crisis de citas”, por lo que esto provoca que contribuyentes no puedan dar cumplimiento a ciertas obligaciones fiscales y los pone en riesgo de hacerse acreedores al pago de multas.

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Hasta 6 meses para una cita

Se estima que el tiempo de espera para obtener una cita presencial en oficinas del SAT en 2022 puede llegar hasta los seis meses, lo que puede afectar de gran manera a contribuyentes que requieren agilizar trámites. De acuerdo con el IMCP, el trámite para sacar o renovar la firma electrónica es el más solicitado, ya que es obligatoria para diversos procesos que va desde emitir facturas hasta para la presentación de la declaración anual, en su caso, la declaración complementaria. Recientemente, el Instituto recomendó a la autoridad fiscal crear una fila exprés para quienes debaninscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como emitir alertas a los contribuyentes cuando su firma electrónica (e.firma) esté por expirar. Esto, para agilizar trámites fiscales ante la falta de citas presenciales. También, la organización ha propuesto al SAT extender a dos años el periodo de renovación de la firma electrónica a través de la página de internet o la plataforma SAT ID. Asimismo, que cuando los trámites presenciales no sean concluidos, que se permita al contribuyente continuarlos dentro de los tres días siguientes hábiles, sin tramitar una nueva cita.