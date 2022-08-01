El Presidente dijo que la jefa del SAT explicará qué pasa con la presunta evasión de impuestos de los equipos de futbol El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que realizará una conferencia de prensa especial para conocer la situación de la corrupción en el futbol mexicano. El 1 de agosto, en la conferencia mañanera del presidente, el periodista Amir Ibrahim dijo que en 2021 publicó un reportaje titulado ‘El cártel del gol, corrupción en el futbol mexicano’, donde documentó las operaciones de compra-venta de jugadores en sobreprecio y la evasión de impuestos de una red de promotores. El periodista indicó que derivado de su reportaje, el gobierno de Argentina aseguró las oficinas de la federación de futbol argentino y las de uno de los promotores que se mencionan en la investigación periodística. Pero Amir Ibrahim señaló que en México no pasó nada. Además, dijo que a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) poco le importa la ética y viola una y otra vez las reglas de FIFA, y expuso tres ejemplos:

La multipropiedad, que está prohibida y que hay muchos empresarios en México que tienen multipropiedad.

Quitaron el ascenso y el descenso. Eso protege las inversiones, al mantener a los equipos en Primera División, pero disminuye la competitividad.

Y el sobreprecio de los jugadores, que se compran y se venden a un precio altísimo en México.

El reportero considera que hay una gran evasión de impuestos, y afirmó que en su texto documentó la simulación que se hace con prestanombres, empresas fantasma y depósitos en el extranjero.

El SAT investigará

Por eso, Amir Ibrahim le preguntó al presidente en la conferencia mañana de hoy si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría realizar auditorías, y que si el Gobierno de México podría promover algún tipo de regulación al futbol mexicano. En este contexto, López Obrador le propuso al periodista que hable con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, para que puedan compartir información. Además, el mandatario aseguró que en un mes van a hacer una mañanera muy especial, en la que la jefa del SAT explicará qué pasa con los equipos de futbol y con todo lo que denunció el periodista. "Eso me recordó lo de Odebrecht, que era un escándalo en todos lados, menos aquí, y aquí había desde luego participación", comento López Obrador. Puedes leer lo que dijo López Obrador aquí / Fecha de publicación: 1 de agosto de 2022.