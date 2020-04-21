Arrendadores y arrendatarios deben pagar diferentes impuestos por rentar una vivienda. Este 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual de personas físicas. Arrendadores y arre...

Arrendadores y arrendatarios deben pagar diferentes impuestos por rentar una vivienda. Este 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual de personas físicas. Arrendadores y arrendatarios deben incluir información sobre ingresos y gastos derivados de rentar una vivienda. Aquí te decimos de qué se trata.

Para arrendadores

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que los arrendadores deben presentar una declaración provisional además de la anual. Esta declaración puede ser mensual, bimestral, trimestral o semestral y debe presentarse antes del día 17 del mes correspondiente.

Para la anual, el arrendador debe avisar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los ingresos totales del arrendamiento. También debe avisar sobre los pagos provisionales y los gastos hechos durante el año fiscal.

Además, los arrendadores tienen la opción de utilizar la deducción ciega. Así, pueden deducir el 35% del valor del ingreso que tengan por arrendamiento. Esto permite a los contribuyentes disminuir su base gravable.

Para arrendatarios

Para los arrendatarios, las cosas son un poco más simples. Lo único que deben hacer es hacer deducible el pago de la renta que viene en el CFDI que el propietario le entrega de manera mensual.

También hay muchos casos en los que más de una persona renta una propiedad. Ahí, el propietario puede decidir entre hacer un CFDI para cada uno o hacer solamente un CFDI. Para facilitar las cosas, es más común que solamente se haga un CFDI a una sola

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