La cifra creció 111 por ciento respecto de la registrada al inicio de la actual administración federal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene un billón 179 mil millones de pesos por c...

La cifra creció 111 por ciento respecto de la registrada al inicio de la actual administración federal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene un billón 179 mil millones de pesos por créditos fiscales clasificados con baja probabilidad de recuperarse y como controvertidos, pues están en litigio o se ha perdido el rastro de quienes adeudan. De acuerdo con Reforma, esta cifra que creció 111 por ciento respecto de la registrada al inicio de la actual Administración federal. Al cierre de 2018, el monto conjunto de esos adeudos fue de 558 mil 187 millones de pesos de 2022. En entrevista con dicho medio, Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, dijo que el incremento puede obedecer a que en la actual Administración se prohibió la condonación de adeudos fiscales, política que sí fue aplicada en sexenios anteriores y con la que se perdonaba parte de la deuda a los contribuyentes para incentivar el pago y que el SAT pudiera recuperar al menos una parte.

Aumentan créditos fiscales ante el SAT

Al cierre del tercer trimestre el órgano recaudador informó que los contribuyentes deben 1.7 billones de pesos. Lo anterior representó un incremento en el saldo de 13% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En el Informe Trimestral de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda se reportó que 82% del monto que se adeuda es de personas morales; 11% lo adeudan personas físicas sin actividad empresarial y 7% restante corresponde a personas físicas con actividad empresarial.

Al interior de las personas morales, los grandes contribuyentes tienen un adeudo de 528,056 millones de pesos con el fisco, un incremento de 29% en comparación con el tercer trimestre del 2021.

De acuerdo con El Economista, el aumento en los rubros de créditos fiscales puede obedecer a dos factores: a los actos de fiscalización que el órgano recaudador realiza y por lo tanto les determina a los contribuyentes y a que los tribunales no terminan de resolver las impugnaciones que hacen los particulares contra el SAT.

Aunque el monto del adeudo total de los contribuyentes es de 1.7 billones de pesos, el fisco solamente podría cobrar 707,527 millones de pesos de este monto, esto es 41% del saldo total. En otras palabras, hay 992,239 millones de pesos (59%) que el fisco no puede cobrar porque los contribuyentes promovieron medios de defensa, señala el diario.