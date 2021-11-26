Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que la carta porte es el cambio fiscal más importante para reducir el contrabando y la informalidad. El miércoles se llevó a cabo el foro “El presente y futuro...

Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que la carta porte es el cambio fiscal más importante para reducir el contrabando y la informalidad. El miércoles se llevó a cabo el foro “El presente y futuro fiscal de México. Desafíos y prospectivas de la reforma fiscal 2022” organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Durante su participación, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que la carta porte será la herramienta fundamental para combatir la informalidad laboral. También señaló que el el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no se usará para esta función. De acuerdo con la funcionaria, los grandes informales están involucrados en el contrabando en diversos sectores:

Señaló que uno de cada tres litros de gasolina y diésel es contrabando.

En las bebidas alcohólicas el 38% es contrabando.

En textiles el 40%.

En zapatos el 35%.

Así, Buenrostro dijo que digitalizar la carta porte servirá para que la autoridad tengo más control sobre las mercancías; por otro lado, facilitará la revisión y fiscalización.

Buenrostro dice que empresarios ya están listos

La jefa del SAT también dijo que las empresas internacionales ya están listas para adoptar las modificaciones a la carta porte. Hay que recordar que la entrada en vigor obligatoria será a partir del 1 de enero, mientras que el 1 de diciembre empezará un periodo de prueba sin sanciones. Sin embargo, algunos integrantes del sector han pedido una segunda prórroga al SAT. Como señala Reforma, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, dijo que los plazos actuales afectarán gravemente a las pequeñas y medianas empresas de la industria transportista.

Durante su participación en el 21 Foro Nacional de Transporte de Mercancías, Abugaber pidió a Raquel Buenrostro, jefa del SAT, que detenga la entrada en vigor de la medida. De acuerdo con Abugaber, las pequeñas empresas todavía no saben cómo funciona el nuevo complemento.

Por su parte, Ramón Medrano, Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), señaló que los requisitos actuales de la carta porte complicarán el comercio con Estados Unidos. Con información de El Economista y La Jornada https://www.eleconomista.com.mx/economia/Para-la-informalidad-Carta-Porte-no-Regimen-de-Confianza-Buenrostro-20211124-0091.html https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/24/economia/combate-a-la-informalidad-sera-a-traves-de-la-carta-porte-sat/

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