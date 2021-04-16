Te explicamos paso a paso cómo hacer tu declaración anual de personas físicas si estás en este régimen. Ya estamos en la época del año en que los contribuyentes obligados tienen que presentar su de...

Te explicamos paso a paso cómo hacer tu declaración anual de personas físicas si estás en este régimen. Ya estamos en la época del año en que los contribuyentes obligados tienen que presentar su declaración anual de personas físicas. En el caso de las personas físicas, la fecha límite es el 31 de mayo. En este tutorial te explicamos paso a paso cómo hacer tu declaración anual de personas físicas si tienes ingresos por arrendamiento:

1 Entra a la página del SAT

Para entrar a la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), haz clic en la siguiente liga. Una vez en la página, pon el cursor sobre el menú "Declaraciones" (es el que está hasta la izquierda) y haz clic en la opción "Presenta tu declaración anual de personas físicas".

2 Introduce tus datos

Para accesar, puedes usar tu RFC y contraseña o con tu e.firma. Después de introducir tus datos, haz clic en el botón "Enviar".

3 Haz clic en "Presentar declaración"

4 Introduce el año y el tipo de declaración

En la siguiente pantalla, deberás elegir el año de la declaración (2020) y el tipo de declaración que vas a presentar. Si únicamente obtuviste ingresos de arrendamiento, encontrarás preseleccionado el campo "Arrendamiento".

5 Tipo de ingreso

Aparecerá un recuadro que dice que la información precargada se basa en las declaraciones provisionales presentadas y los CFDI emitidos a tu nombre. Haz clic en "Ok". Posteriormente revisa la información inscrita, como el monto de los ingresos cobrados, exentos (por los que no pagas impuestos) y si obtuviste ingresos por fideicomisos que no hayas informado en tus declaraciones provisionales.

6 Deducciones

Elige el tipo de deducción al que hayas accedido: la deducción ciega (sin presentar CFDIs o facturas) del 35% o la comprobable mediante comprobantes fiscales. Posteriormente revisa la información y, si encuentras algún error, corrígelo.

7 Estímulos fiscales

Responde si tienes estímulos fiscales que no hayas acreditado en los pagos provisionales. Si la respuesta es sí, ingresa el monto que vas a aplicar.

8 Resultado fiscal

Haz clic en resultado. Ahí podrás ver el total de tus ingresos acumulables.

9 Pagos provisionales

Haz clic en "Pagos provisionales" y verifica los pagos provisionales que hayas hecho durante el ejercicio. Al hacer clic en el botón "Detalle", podrás ver el monto pagado cada mes.

10 Retenciones de ISR

Haz clic en "Retenciones de ISR", donde encontrarás el ISR retenido por personas morales. En el botón "Detalle" podrás encontrar la información de cada retenedor y podrás agregar la de los que no aparezcan precargados.

11 Impuestos pagados en el extranjero

Responde si has pagado ISR en el extranjero por ingresos de arrendamiento. Si la respuesta es afirmativa, ingresa el monto.

11 Deducciones personales

Haz clic en la opción "Deducciones personales", ubicada en la parte superior, y verifica la información precargada.

12 Determinación fiscal

En la pestaña "Determinación", ubicada a la derecha de la de "Deducciones personales", podrás encontrar el resultado obtenido en el ejercicio. Revísalo, y de ser necesario, corrige la información. Si obtuviste un saldo a favor, en el campo llamado "¿Qué deseas hacer con tu saldo a favor?", puedes seleccionar una compensación o una devolución. Al compensar, puedes usar el monto que tienes a favor para pagar otro crédito fiscal por el mismo impuesto. Si eliges una devolución, escoge la CLABE interbancaria que te muestre el sistema, o registra una nueva. La CLABE que elijas tiene que estar a tu nombre.

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