Los productos que tuvieron mayor incidencia sobre la inflación en diciembre fueron la carne de res, el limón y el transporte aéreo, dijo el Inegi.

Los productos que tuvieron mayor incidencia sobre la inflación en diciembre fueron la carne de res, el limón y el transporte aéreo, dijo el Inegi.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.36 por ciento respecto al mes inmediato anterior. Con este resultado, la inflación general anual terminó el 2021 en 7.36 por ciento, provocado por una fuerte alza de precios al consumidor de insumos básicos como alimentos y energéticos.

En 2020 la inflación mensual fue de 0.38 por ciento

El Inegi destacó que en diciembre de 2020, la inflación mensual fue de 0.38 por ciento y la anual de 3.15 por ciento, en contraste con el 7.36 por ciento que se disparó en 2021. Sin embargo, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, señaló que se trata del mayor nivel de inflación que México registra en 21 años, desde que la tasa se ubicará en 8.86% desde el año 2000, de acuerdo con Debate. "En México, la inflación de diciembre se ubicó en una tasa anual de 7,36 % y una tasa mensual de 0,36 %, siendo la mayor inflación al cierre de un año desde diciembre del 2000, hace 21 años".

Precios subyacente y no subyacente

Por otra parte, el organismo agregó que el índice de precios subyacente presentó un aumento mensual de 0.80 por ciento y uno anual de 5.94 por ciento. Mientras que en el mismo periodo, el índice de precios no subyacente retrocedió 0.90 por ciento a tasa mensual y mostró un alza de 11.74 por ciento a tasa anual.

Productos genéricos con mayor incidencia

De acuerdo con el Inegi, en diciembre de 2021, los productos y servicios genéricos que más subieron fueron:

Carne de res con 2.85%

Limón con 46.11%

Transporte aéreo con 22.24%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías con 1.00%

Servicios turísticos en paquete con 13.97%

Gasolina de bajo octanaje con 0.71%

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