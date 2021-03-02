El Consejo de la Judicatura Federal informó que mantendrá las medidas preventivas, para evitar la concentración de personas y la propagación del virus. El 1 de marzo, el Consejo de la Judicatura Fe...

El Consejo de la Judicatura Federal informó que mantendrá las medidas preventivas, para evitar la concentración de personas y la propagación del virus. El 1 de marzo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó un acuerdo relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de sus actividades. Esto en el contexto de la contingencia por la pandemia deCOVID-19 Se trata del Acuerdo General 2/2021, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que reforma el similar 22/2020. En el documento, el CJF indicó que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, de modo que la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad".

El CJF amplía plazo de las medidas preventivas

Por eso, consideró necesario ampliar la vigencia del Acuerdo General 22/2020. Esto para dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus que ocasiona la enfermedad COVID-19, el acuerdo indica que las labores de las áreas administrativas del CJF se sujetarán a las siguientes modalidades durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021.

Medidas preventivas ante COVID-19

El CJF señaló que la persistencia del riesgo sanitario, aunado a la operatividad del esquema implementado, hace imperante que subsistan las siguientes medidas:

Sana distancia.

Reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia.

Utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones.

El trabajo a distancia.

Aprovechamiento máximo de las capacidades productivas de las unidades administrativas del CJF.

Puedes ver a detalle las medidas establecidas en el Acuerdo General 22/2020 aquí y puedes ver el Acuerdo general 2/2021 aquí / Fecha de publicación: 31 de julio de 2020 y 1 de marzo de 2020.

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