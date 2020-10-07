Hacienda no aplicará la reforma fiscal que recomendó el Fondo Monetario Internacional e insiste en que no aumentará impuestos en 2021. Los países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) ti...

Hacienda no aplicará la reforma fiscal que recomendó el Fondo Monetario Internacional e insiste en que no aumentará impuestos en 2021. Los países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen derecho a una revisión anual conforme el Artículo IV del Convenio Constitutivo de la institución. Básicamente, es una recomendación de política fiscal para cada país. En septiembre de este año, el personal del FMI recomendó a México una reforma fiscal a mediano plazo para aumentar los ingresos tributarios entre 3 y 4 puntos del PIB. Los puntos más importantes de la recomendación son los siguientes:

• Aumentar el impuesto predial en los estados. • Eliminar la tasa cero de IVA. • Reducir las exenciones de IVA. • Aumentar la base de ISR. • Reinstaurar el cobro de tenencia vehicular. • Eliminar subsidios a la gasolina. • No renovar el régimen especial en la frontera norte.

De acuerdo con el FMI, estos cambios ayudarían a cerrar las brechas fiscales, reducir la deuda pública, financiar la inversión pública y fortalecer al gasto social. En su informe, el FMI dijo que estos cambios ayudarán a los 12 millones de trabajadores que perdieron su empleo por la pandemia. Según el informe, la gran mayoría de ellos eran del sector informal, por lo que no cuentan con seguridad social. Por eso, una reforma temporal que logre aumentar el PIB sería de gran ayuda para el gobierno mexicano.

Hacienda rechaza la idea de una reforma fiscal

En su cuenta de Twitter, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, explicó que no se aumentarán impuestos ni se aplicará una reforma. https://twitter.com/GabrielYorio/status/1313655912347971585 https://twitter.com/GabrielYorio/status/1313655913497194497 El funcionario dijo que Hacienda no está de acuerdo con las recomendaciones del FMI, especialmente en el contexto de la pandemia. En este sentido, Yorio dijo que las recomendaciones van en contra de las opiniones en foros especializados. El subsecretario también dijo que no se aumentará ISR, IVA, ni se eliminarán los subsidios a las gasolinas. En cambio, la idea es seguir combatiendo la evasión fiscal; con esto, se espera recaudar entre 2 y 2.5% del PIB, lo que el FMI dice que se necesita. Con información de La Jornada y El Economista https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/06/rechaza-shcp-aumento-de-impuestos-sugerido-por-fmi-1869.html https://www.eleconomista.com.mx/economia/Fondo-Monetario-recomienda-reforma-fiscal-SHCP-la-descarta-20201007-0014.html

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